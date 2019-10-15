Uyuşturucu ithaline 7 yıl hapislik

Lefkoşa’da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 450 adet uyuşturucu hap ile yakalanan Ömer Yurt aleyhindeki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davada Yurt, oy birliği ile 7 yıl hapse mahkûm oldu.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen bugünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Mahkeme uyuşturucu ticaretine acımadı

Kâtip, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Kâtip, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, sanığın uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla 5 bin TL karşılığında 450 hapı ithal ettiğini ve bu miktarların azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu söyledi.

Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi.

Kâtip, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kâtip, sanığın daha önce de uyuşturucu ithali suçundan yargılanıp, ihraç edildiğini ve başkasının kimliğine bürünerek, 33 kez KKTC’ye giriş çıkış yapmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde ithali suçundan 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. (Evrim Kamalı)