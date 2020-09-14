Uyuşturucu ithalinden yargılanacak

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ş.K., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlının 30 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında ‘uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu’ suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 9 Eylül tarihinde işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda 237 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 30 Ağustos’ta Kıbrıs’ın güneyinden ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.