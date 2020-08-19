Uyuşturucu ithal ettiğini itiraf etti

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı R.H., ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ali Çavuş, olayın 9 Ağustos tarihinde meydana geldiğini anımsattı. Çavuş, Atatürk Caddesi Buzcuoğlu Apt. Lefkoşa adresine Posta aracılığıyla konu apartmanın girişindeki tahta elektrik panosu üzerine R.H., adına gelen zarf içerisinde toplam 103 adet pembe renk üzerinde “Red Bull” yazan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgâhın da yapılan aramada 22 adet tam 2 adet yarım uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar, 18 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar ve yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının verdiği gönüllü ifadede bahse konu uyuşturucu madde ve hapları yurt dışından internetten anlaşarak posta yoluyla getirttiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.