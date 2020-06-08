Uyuşturucu ile yakalandı

Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.E. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 04 Haziran 2020 tarihinde 16.45 - 17.20 saatleri arasında Zeytinlik - Girne adresinde sakin zanlı M.E.’nin ikametgâhında yapılan aramada, 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içi su dolu kova içerisinde, üzerinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan nargile şekline getirilmiş alt kısmı kesik pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını söyleyerek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.