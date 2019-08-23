Uyuşturucu ile mücadele konusu ele alındı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), haftalık bilgilendirme toplantıları çerçevesinde, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’yu ağırladı.

İŞAD’dan yapılan açıklamaya göre Karaokçu toplantıda, uyuşturucunun toplumun en büyük düşmanlarından bir olduğunu belirterek, konuyla ilgili rakamlar verdi.

Karaokçu, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda toplum olarak farkındalık yaratılmasının altını çizerek, bu konuda neler yapılabileceği noktasında bilgiler verdi.