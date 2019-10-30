Uyuşturucu içtiğini itiraf etti

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tesiri altında kaza yapan zanlı Ş.Ç., tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlının Haydar Aliyev Caddesi Lefkoşa’da yönetimindeki JD 032 plakalı araçla uyuşturucu madde tesiri altında trafik kazası yaptığını ve üzerinde yapılan aramada, cep telefonunun kılıfı arasında kahverengi renk kâğıt parçasına sarılı yaklaşık yarım gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirtip, iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.