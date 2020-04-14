Uyuşturucu geçirmeye çalışırken tutuklandılar

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyinden aldıkları uyuşturucu maddeyi Kıbrıs’ın kuzeyine geçirmeye çalışırken yakalan zanlılar D.Ö. ve J.Ö. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, Kanunsuz Uyuşturucu Madde (kokain, Hint Keneviri) İthal ve Tasarruf, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Sakallı, 13 Nisan 2020 tarihinde 17.05 raddelerinde Taşpınar’da, Lefkoşa da sakin Zanlı 1 D.Ö’nün ve Zanlı 2 J.Ö’nün kullanımlarında bulunan ATV motorsiklet ile Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek kuzeyden güneye geçip geri döndükleri esnada askeri personel tarafından suçüstü tespit edilerek alıkonulduklarını söyledi.

Sakallı, akabinde Zanlı 1 ve Zanlı 2’nin tasarrufunda üç adet streç naylon parçasına sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve streç naylon parçasına sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 20 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınıp zapt edildiğini belirtti. Sakallı, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.