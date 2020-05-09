“Uyuşturucu etkisiyle araç sürdü, kaza yaptı”

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tesiri altında kaza yapan zanlı H.A. tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fadıl Metin, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs’ta gece 01.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını belirtti. Polis, zanlının araç içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye polisi tarafından baygın halde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının aracında ve yapılan üst aramasında tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetic cannabionid uyuşturucu madde ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir şahıs olduğunu belirten polis memuru zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.