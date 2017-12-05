Uyuşturucu davasında karar
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından sanık Akkurt 7 yıl sanık Akbulut ise 2 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.
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Bademliköy’de Haziran ayında gerçekleştirilen 529 kök uyuşturucu operasyonuyla ilgili tutuklanan sanıklar Tezcan Akkurt’un ve Kadir Akbulut hakkındaki dava sonuçlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesince ‘hintkeneviri ziraatı’ davasından suçlu bulunan sanık Tezcan Akkurt 7 yıl, sanık Akbulut ise 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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