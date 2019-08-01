Uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti

Girne’de A.Ç.’yle birlikte iki şahsa ait aracı kundaklayan M.N.A., tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Varol, olayla ilgili bulguları aktardı.

Varol, zanlı A.Ç. çocukluk arkadaşı olan zanlı ile 20 Temmuz saat 21.30 raddelerinde buluştuktan sonra, önceden aralarında husumet olan müşteki Duygu Gilanlıoğulları’nın aracı olan ML 348 plakalı salon aracı yakma kararı aldıklarını ifade eden Varol, akabinde Girne’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonundan motor yağı aldıklarını söyledi.

Varol, zanlıların 22 Temmuz saat 02.45 raddelerinde Lapta’da, Atilla Sokak’a giderek, zanlı A.Ç.’nin bir alt sokakta abisine ait PU 972 plakalı aracı içerisinde beklediğini, zanlı Ateş’in ise park halindeki Duygu Gilanlıoğulları’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon aracı ateşe verdiğini ve aracın tamamen yanarak 30 bin TL hasara uğrattığını kaydetti.

Çıkan yangın neticesinde, müşteki Ali Vapur’a ait CD 776 plakalı salon aracın üzerine ateş sıçraması sonucu aracın tamamen yanarak tahmini 15 bin TL hasara uğrattığını söyleyen Varol, her iki aracın da tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak her iki zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ancak zanlı M.N.A.’nın kayıplara karıştığını, A.Ç:,’nin ise tutuklandığını söyledi. 9 gün tutuklu kalan A.Ç:’nin teminata bağlandığını kaydeden polis, aranan şahıs olan zanlının ise önceki gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlı A.Ç:’nin verdiği bilgiler ışığında, M.N:A.’nın olay esnasında giydiği motor yağı lekeli ve kısmen yanık olan beyaz renk kapişonlu ceketin Zeytinlik’te bir arazi içerisinde atılı vaziyette bulunduğunu aktaran Varol, zanlıların Eco Tech marka 10-40 oranında 25 TL değerindeki motor yağını satın aldıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini belirten polis, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hücrede kalamayacağını, haplarını alması gerektiğini ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasına ve bu sürede doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.