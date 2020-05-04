Uyuşturucu atarak kaçtılar

Güzelyurt’ta tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar M. Y. ve M. V. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı M. Y. ve M.V.’nin 3 Mayıs’ta saat 15.45’de Güzelyurt’ta baraj bölgesinde M.Y.’ye ait araçla devriye gezen polis ekibi tarafından şüpheli olarak görüldüğünü, durulmak istendiğinde ve araçtan beyaz renk kağıda sarılı yarım gram ağırlığında sentetik cannabiod türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi atarak kaçtıklarını anlattı. Sakallı, ileri soruşturma neticesinde zanlı M. Y. ve M. V.’nin Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Sakallı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.