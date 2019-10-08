Uyuşturucu aranan bir şahsa ait

Ercan Havaalanı’ndan 22 kilo uyuşturucu madde getirmekle suçlanan Rus uyruklu İ.Y. ek tutukluluk talebiyle bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ertuğ Akşahoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Akşahoğlu, zanlı İ. Y.'nin 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Ercan Havaalanı'ndan Kıbrıs’a giriş yapmak istediği sırada gümrük memuru tarafından tasarrufundaki bavulda yapılan aramada 20 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 kilo ağırlığında türü henüz tespit edilemeyen beyaz renk maddeler bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Uyuşturucu aranan şahsa ait

Polis memuru Ertuğ Akşahoğlu, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının henüz ifade vermediğini belirtti. Polis, zanlının konu maddeleri KKTC’de aranan bir şahsa getirdiğini ve konu maddelerin Kıbrıs’ın güneyine gönderileceğinin öğrenildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili emare alınan konu uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini ayrıca mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan aranan şahsın olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.