Uyuşturucu alan şahsa satış yapan zanlı tutuklu

Lefkoşa’da zanlı T.Y., uyuşturucu kullanması üzerine bayılan ve polis tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı H.A.’ya uyuşturucu verdiği gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs’ta 01.30 sıralarında zanlı H.A.’ın uyuşturucu tesiri altında trafik kazası yaptığını ve polis tarafından baygın olarak bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının aracında ve yapılan üst aramasında tasarrufunda 1 gram 769 miligram cannabionid madde ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunarak emare alındığını ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyleyen polis, zanlının maddeleri 8 Mayıs’ta T.Y.’den 3 gram olarak 300 TL’ye satın aldığını, hapları ise eczaneden satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, aranan T.Y.’nin avukatıyla polise gelerek teslim olduğunu ve itiraf veya suçu kabul etmediğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.