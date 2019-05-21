"Uyumu yakaladık, Türkiye istikrarlı hükümet istiyor"

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP-HP heyetleri arasında son toplantı gerçekleşti.

Toplantıdan koalisyona 'yeşil ışık' çıktı, gözler bu akşam gerçekleşecek parti meclisi toplantılarına çevrildi.

HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü...

Sarayönü’nde bulunan UBP Genel Merkezi’ndeki toplantı, saat 11.45’da başladı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, UBP’den Genel Sekreter Hasan Taçoy, Milletvekilleri Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu, Özdemir Berova; HP kanadından ise, Genel Sekreter Yenal Senin, Milletvekilleri Hasan Topal, Jale Refik Rogers, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

Bugünkü toplantıda koalisyon hükümetine yönelik ortaya çıkan uzlaşı masaya yatırıldı.



Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP), UBP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi tamamlandı. Bugünkü toplantıdan çıkan sonuçlar, her iki partinin bu akşam yapacağı parti meclisi toplantılarında değerlendirilecek. HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak.

Koalisyon görüşmelerinde son aşamalara gelen iki partinin kuracağı kabinenin yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulması bekleniyor.

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik. Başka heyetler arası görüşe olmayacak. Muhtemelen aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” dedi.

Bu akşamki toplantının önemine işaret eden Özersay, üzerinde konuştukları bazı hususlar olduğunu, bundan sonra yapılacak olanın ortaya çıkan ve olgunlaşan bu ürünü parti yetkili organlarına götürmek olacağını ifade etti.

Özersay, Parti Meclisi’nin kendilerine müzakereleri yapma ve mümkünse bir koalisyon ortaklığı ortaya çıkarma yetkisi verdiğini ancak bunu onaylama ya da onaylamama yetkisinin PM’de olduğunu vurguladı.

ÖZERSAY: SÜTTEN AĞZIMIZ YANDIĞI İÇİN…

Toplantının beklenenden uzun mu sürdüğü yönündeki bir soruya karşılık ise Özersay, “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz” yanıtını verdi.

Özersay, bir başka soru üzerine, her iki PM’de onay alınması halinde her hükümet kurulma sürecinde olduğu gibi normal sürecin çalışacağını da ekledi.

TATAR: HP İLE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, temel prensipler ve diğer konularda görüşmeler yaptıklarını ve PM’ye bilgi vereceklerini söyledi.

Tatar, uyum içinde çalışacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Tatar, varılan sonuçla ilgili bu akşam 20.30’da toplanacak parti meclisine bilgi vereceğini; HP Genel Başkanı Özersay’ın da kendi partisinin PM’sinin onayını alacağını kaydederek, sonucu bu akşam geç saatlerde paylaşacaklarını belirtti.

“KKTC’de bir hükümetin nasıl bozulup nasıl kurulduğunu bir kez daha görmüş olduk” diyen Tatar, demokrasinin geliştiğini, dörtlü koalisyon hükümetinin sıkıntılar içinde olduğunu UBP olarak zaten söylediklerini ve günün sonunda KKTC’nin önünü açmak, ekonomisinin gelişebilmesi için ve Kıbrıs konusunda da daha uyumlu bir çalışma ortamı yaratılması için UBP ve HP’nin uyum içinde çalışacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Tatar, “Bu görüşmelerden ben bunu gözlemledim. Dolayısıyla rahatım ve böyle bir başarıya imza atabileceğimiz için de, KKTC adına çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Kabinenin yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunabileceklerini kaydeden Ersin Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle, arzu ettiği istikrarlı ve uyumlu bir hükümeti amaçladıklarını vurguladı.

Soruları da yanıtlayan Tatar, Türkiye ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, teamüllere göre ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’nin ülkeyi ve bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğine işaret eden Tatar, huzur içinde istikrarlı bir hükümet modelinin KKTC’de çalışabilmesi ve halkına güven vermesinin önemini vurgulayarak bunu başarmaya yaklaştıklarını, güzel bir iş yaptıklarını belirtti ve “Hayırlı olsun” dedi.

GÜN İÇİNDE NELER YAŞANDI?

14.00: UBP Genel Başkanı, Milletvekili Ersin Tatar, iki parti arasında gereken uyumun yakalandığını söyledi, bu akşam gerçekleşecek PM toplantısına bağlı olarak yeni kabineyi yarın sunabileceğini açıkladı.

Tatar’ın açıklamaları özetle şöyle: “Kudret Özersay ve heyettekilerle birlikte iki saatten fazla görüştük. Temel prensipler üzerinde görüşmeleri yaptık. Daha önce hükümet kurma yetkisini almıştık, bilgi verdik. Hayırlısı olsun temennisinde bulunmak istiyoruz.

Geçen Salı hükümeti kurma görevini almıştık. Bir hafta içinde görüşmeler bir noktaya getirildi. Bu akşam netice alınır. Hükümetin nasıl kurulup, nasıl bozulduğunu gördük. Biz 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin büyük sıkıntılar içinde olduğunu görüyorduk. Ülkenin önünü açmak, Kıbrıs konusunda olumlu çalışma için UBP-HP’nin uyum içinde çalışacağına inancım tam. Rahatım, böyle bir başarıya imza atabileceğimiz için mutluyum. Bu akşam iftardan sonra toplanacağız.

Uzun zamandır konuları çalışıyoruz. Zaman kaybetmeye gerek yok. Hükümet bir an önce kurulmalı dedik. Bir hafta içinde kuruyoruz. Bundan sonra çalışmalar hızlanacak, Türkiye’nin desteği ile kriz ortamının aşılması için uyum içinde çalışacağız. Uyum çok önemli, yakaladığımıza inanıyorum. Temel prensip ve ilkelerde iki parti arasında sıkıntı yok. Bu akşamki kararlara bağlı, yarın Bakanlar Kurulu’nu sunabiliriz.”

“Türkiye istikrarlı hükümet istiyor”

“Türkiye ile ilişkilerimiz gayet iyi. Türkiye’nin de arzu ettiği; istikrarlı ve uyumlu bir hükümettir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iş ortaya çıkardık.”

13.40: UBP-HP toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü, az önce sona erdi. Toplantı sonrası HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, görüşmeleri belirli sonuca ulaştırdıklarını açıkladı, bu akşamki Parti Meclisi toplantısında son kararın verileceğini belirtti.

Özersay, “Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz” dedi. Özersay’ın açıklamaları özetle şöyle: Heyetler arası görüşme yapılmayacak. Belirli bir sonuca ulaştırdık ve olgunlaştırdık. HP Parti Meclisi bize müzakereleri yapma, mümkünse koalisyon ortaklığı ortaya çıkarma yetkisi vermiştir. Bu akşamki toplantı bizim için önemlidir. Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz.

11.43: Halkın Partisi Heyeti, Ulusal Birlik Partisi’nde… Büyük bir heyecanla buluştuğu görülen iki parti yetkilileri Hükümet’e son şeklini vermek adına buluştu.

TATAR: “UYUM PROTOKOLÜ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hazırladıkları uyum protokolü üzerinde çalışacaklarını ve uzlaşı sağlanması halinde bu akşam toplanacak parti meclisinde değerlendireceklerini söyledi.

Tatar, “Bu bir fırsatçılık olmamalı, birbirinden fazla alma-verme sürecinden öte esas prensiplerde, yani bizim için önemli olan Kıbrıs konusu ve ekonomik meselelerde de iki partinin birbirine çok yakın olması ve uyumlu çalışabileceğimi anlayışının geliştiği ve iki parti tabanında da buna sıcak bakıyor olması önemli ve öyle de olmuştur diye düşünüyorum” dedi.

İki parti arasında hazırlanan bir uyum protokolü olduğunu belirten Ersin Tatar, bunun üzerinde çalışacaklarını ve mutabakat sağlandıktan sonra da bunu, bu akşam toplayacakları Parti Meclisi’nde değerlendireceklerini söyledi.

Kurulacak hükümetin, KKTC’nin 35’inci, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden bu yana ise Kıbrıs Türk halkının 41’inci hükümeti olacağına işaret eden Tatar, ortalamalardan daha da uzun bir hükümet olmasını diledi; “İnşallah yarına kadar bu işi bir noktaya ulaştırırız ve ülkeye hizmetler başlar” dedi.

ÖZERSAY: “ŞEKİLLENMEYE DOĞRU İLERLİYOR”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise “Diyalog süreci belli bir şekillenmeye doğru ilerliyor. Henüz sonuçlanmakla birlikte geriye kalan noktalarda bir şekilde aşılabilir diye düşünüyorum, bu toplantıyı da bunun için yapıyoruz” dedi.

Özersay, Parti Meclisi’nden aldıkları yetki doğrultusunda, UBP’den gelen düşünceyi yavaş yavaş şekillendirmeye gayret ettiklerini, toplumsal sorumluluklarının bilinciyle mümkün olursa bu ülkenin yararına olacak bir hükümet kurulmasına irade ortaya koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Ortaya çıkacak uzlaşının Parti Meclisi’nin onayına sunulacağını belirten Özersay, onay alması durumunda ve UBP’de de onaylanması halinde, yarından itibaren olumlu noktaya gidebilecekleri düşüncesinde olduklarını kaydetti.

“Bugün belki heyetler arası son görüşmeyi yapıyoruz” diyen Özersay, son kalan noktaları da finalize etmeleri halinde, bu sürecin önünün parti meclislerinde de onaylanması halinde açılmış olacağı inancını dile getirdi.

Özersay, ülkenin ekonomik koşulları düşünüldüğünde bölgedeki ve dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler dikkate alındığında, istikrarlı bir hükümet kurulmasını kendilerinin de önemsediğini vurguladı.