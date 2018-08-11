“Uyum sorunu erken aşılacak”

TOPALOĞLU MEMNUN… Hasan Topaloğlu, “Tüm oyuncularımın ortaya koydukları performanstan son derece memnunum. Bu performansla oyuncular arasındaki uyum sorununun da erken aşılacağını görüyorum”

Hüseyin KIRAL

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hasan Topaloğlu gözetiminde aralıksız olarak sürdüren Süper Lig takımlarından Türk Ocağı’nda (TOL), bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarla birlikte hazırlık maçlarında oyuncuların ortaya koyduğu performans memnuniyet yarattı. Kısa bir sürede gerek takıma yeni katılan, gerek geçtiğimiz sezon takım forması giyen oyuncuların erken kaynaşmaları memnuniyet getirirken, yönetim ve teknik direktör Hasan Toplaoğlu’nu da çok mutlu etti. Topaloğlu, “En büyük endişemin yeniden oluşturulan TOL takımının uyum sorununu kısa sürede aşmasıydı. Yapılan çalışmalar ve oynanan dört hazırlık maçında gördük ki, uyum sorununu beklenenden erken aşacağız” dedi.

Topaloğlu, “İki aşamalı kamp çalışması yapacağız”

Yeni sezon hazırlıklarına çalışma temposunu düşürmeden sürdüren TOL’da, bugüne kadar yapılan idmanların dışında oynanan dört hazırlık karşılaşması ile de takımın maç kondisyonu yönünde çalışmaları devam ederken, biri yurt içinde olmak üzere iki aşamalı kamp dönemine de girildiği açıklandı. Bugüne kadar Cihangir, Gönyeli, Düzkaya ve Baf Ülkü Yurdu ile hazırlık karşılaşmaları yapan TOL’da teknik direktör Hasan Topaloğlu, “Yarın Küçük Kaymaklı ile hazırlık maçlarına devam edeceklerini, ilk hazırlık kampı olan 19 – 21 Ağustos tarihleri arasında Malpas Hotel’de üç günlük bir kamp süreci geçireceklerini” söyledi. Topaloğlu, “Kampın ardından, altı günlük yurt dışı kampı olan 24 – 30 Ağustos tarihleri arasında İzmit Kartepe’ye gideceklerini” söyledi.

“İki yabancı, iki de yerli oyuncu arayışlarımız sürüyor”

Bu güne kadar gerek idmanlarda, gerek hazırlık karşılaşmalarında oyuncularının ortaya koyduğu gayret ve istek nedeni ile mutlu olduğunu belirten TOL Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Geçmiş sezonda Gençler Birliği’nde çalıştırdığı Malik Yakubu ile ilgili olarak Mağusa Türk Gücü takımı ile iki kulüp yöneticilerinin anlaşmaya vardığını bilgisini veren Topaloğlu, “Bir kanat, bir de forvet yabancı oyuncu arayışlarının devam ettiğini” söyledi. Göreve geldikten hemen sonra takımın önemli bir eksiği olan kaleci transferini Yalova’nın file bekçisi İrfan Özbay’ı kadroya dahil ederek başladıklarının altını çizen Hasan Toplaoğlu, “İrfan’ın yanına yerli bir kaleci oyuncu, bir de Bilal Ceylan ile uyum içinde çalışabilecek yerli defans oyuncusu aradıklarını” sözlerine ekledi.