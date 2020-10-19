“Üyemiz 5 saati aşkın bir süre yasa dışı olarak alıkonuldu”

Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Sekreteri Mustafa Keleşzade, cep telefonuna herhangi bir gerekçe göstermeden polis tarafından el koymanın özel hayatın gizliğinin bir ihlali olduğunu ve Bilişim Yasası’nın “yanlışlığını bir kez daha kanıtlar nitelik” taşıdığını savundu.

Bağımsızlık Yolu üyesi Bülent Kurt’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik bir suikast tehlikesini vurgulayan ses kaydını çeken kişi olduğu gerekçesiyle polis tarafından beş saat süreyle alıkonulduğunu savunan Keleşzade, “polisin konu ile ilgilisi olmadığı ortaya çıkan” Kurt’un cep telefonunu iade etmediğini iddia etti.

“Böylece üyemiz 5 saati aşkın bir süre yasa dışı olarak alıkonulmuş ve hakkında herhangi bir soruşturma ilerletilmemiş olduğu halde cep telefonu halen iade edilmemiştir.” diyen Keleşzade, bir sosyal medya sayfasında Kurt ile ilgili yayınlanan iddialar konusunda da yasal işlem yapılmadığını savundu.

Polisin görevinin toplumsal huzur ve güvenliği sağlamak olduğunu söyleyen Keleşzade, polisin konuya ilişkin tutumunu eleştirdi.

Keleşzade, “Polisin ses kaydında geçen konunun doğruluğuna dair bir araştırma yapmadan, ses kaydını çeken kişi ile ilgili kaynağı belirsiz bir ihbarla üyemizi alıkoyması ifade özgürlüğü, kişisel özgürlüklere aykırı olduğu gibi bu tavır hiç bir mantıkla açıklanamaz” ifadelerini kullandı.

Keleşzade, “Bağımsızlık Yolu olarak üyemiz Bülent Kurt’un yanında olduğumuzu bildirir, bu toplumu baskıcı bir yapıya taşımak isteyenlerin karşılarında Bağımsızlık Yolu’nu bulacağını vurgularız” dedi.