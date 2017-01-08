Üyeler tüzüğe onay verdi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından önceki gün gerçekleştirilen “Yeni Medya ve Spor Gazeteciliği” Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’nin ardından bir süre önce tadilatı yapılan dernek tüzüğü ile ilgili kurultay gerçekleştirildi.

Antalya Aska Lara Resort & Spa Otel’de yer alan tüzük kurultayı için gerekli nisabın sağlanmasının ardından dernek avukatı Özlem Bendaşan Tuna ile daha önce düzenlenen maddeler üyelere okunarak onayı alındı. Divan başkanlığını Songuç Kürşad’ın, sekreterlik görevlerini Tahir Topaloğlu ve Serkan Soyalan’ın yaptığı tüzük kurultayı yaklaşık üç saat sürerken üyeler düzenlemesi yapılan maddelerle ilgili olarak görüşlerini aktardı ve yapılan değişiklikler neticesinde KTSYD Tüzüğü’ne onay verildi.

KTSYD üyeleri dünü boş geçirerek Antalya’da vakit geçirme fırsatı buldu. Kafile bugün öğleden sonra adaya dönüş yapacak.