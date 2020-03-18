Uyarıya uymayan iş yerlerine ceza

Ülkede Coronavirüs ile ilgili Bakanlar Kurulu kararlarına uymadığı tespit edilen kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlemler sürüyor.

17 Mart tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren “Girneliler” ve “Akdeniz Spor Birliği” isimli kahvehanelerin açık olduğu tespit edildi. Söz konusu kahvehanelerde müşteri olarak bulunan 8 kişinin para karşılığı kumar oynadıkları tespit edilerek, işletmeler ve kişiler aleyhinde “Yasal emirlere riayetsizlik” davası okunarak yasal işlem başlatıldı.