'Utanç günü' AB'ye taşındı

Kıbrıs Rum hükümetinin Afrika gazetesin önünde Pazartesi günü gerçekleştirilen protesto eylemleri sırasında gazete binasına yapılan saldırıların Avrupa Konseyi ve AB Komisyonu’nun gündemine getirilmesi için girişim başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Sorumlu Türkiye – Afrika ve Şener Levent’e Yönelik Olaylar Hakkında Konsey ve Komisyon Bilgilendirildi” başlığıyla verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Afrika gazetesi ve Şener Levent’e yönelik saldırılar hakkında AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi’ni bilgilendirdiğini yazdı.

Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların ve tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygı göstermesini sağlamak amacıyla Avrupa Konseyi, AB Komisyonu ve üye devletlerin desteğinin de istendiğini vurgulayan gazete, Türkiye’nin AB ilerleme raporunda, insan haklarına ilişkin sorumluluklarına vurgu yapılmasının da talep edilmekte olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca, yurt dışından Kıbrıs Rum Büyükelçiliklerine, KKTC’de yaşanan bu olay hakkında bulundukları ülkeleri bilgilendirmeleri talimatının da verildiğini vurguladı.

VİKTORAS PAPADOPULOS: “GİRİŞİMLERİ YAPTIK”

Habere göre, Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Vekil Viktoras Papadopulos dün yaptığı açıklamada, Afrika gazetesine yönelik saldırılar ve burada çalışan gazetecilerin korunmasına ilişkin tüm girişimlerin, ilk andan itibaren, BM, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve AB Dönem Başkanı Bulgaristan’a yapıldığını söyledi.

Papadopulos, gazeteye yönelik saldırıların, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda Türkiye’nin garantörlüğünün, müdahale haklarının ve Kıbrıslı Türklerle, dolayısıyla da Kıbrıs’la her türlü ilişkisinin ortadan kalkmasını neden savunduklarının en önemli kanıtı olduğunu da öne sürdü.

HRİSTODULİDİS: “KİMLERİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ”

Öte yandan, Politis gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti Afrika’ya Taşları Kimlerin Attığını Biliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamayı yansıttı.

Hristodulidis dünkü açıklamasında, Afrika gazetesine yönelik gösteride kimlerin yer aldıklarına dair dikkatli bir çalışma yaptıklarını belirtti.

KKTC’deki gelişmeleri çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde takip ettiklerini ifade eden Hristodulidis, Şener Levent ve Afrika’nın gazetecileriyle iletişim halinde olduklarını ifade etti.

“Gazetenin önünde toplanan grupların, hem taş atanlar, hem de direnenlerin haritasını çıkardıklarını” belirten Hristodulidis, “aşırı sağcıların çoğunluğunun işgal bölgelerindeki üniversitelerde okuyan ve Tayip Erdoğan’ın yönlendirmesine kulak veren öğrenciler olduklarını tespit ettik” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, şöyle devam etti:

“Bu olaylar, Türkiye’nin işgal bölgelerindeki bugünkü etkisinin ortadan kalkması için Kıbrıs sorununa en kısa sürede çözüm bulunmasının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymuştur. AB ortaklarımızı ve Güvenlik Konseyi düzeyinde bilgilendirmelerimizi yaptık. AB, özellikle basın ve ifade özgürlüğü konusunda çok hassastır”.

Hristodulidis ayrıca, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayı doğrultusunda 2004 yılında beridir Kıbrıs Türk toplumuna önemli yardımlarda bulunan AB aracılığıyla da baskı uygulanacağını” sözlerine ekledi.