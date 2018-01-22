UTANÇ GÜNÜ!

Afrika gazetesini protesto eden bir grup gazete önünde toplandı. Sakın başlayan eylem kısa sürede arbedeye dönüştü.

Afrika gazetesinin, dünkü manşetine tepki göstermek için toplanan eylemciler binaya girmeye çalıştı, ancak polis engel oldu.

Milli ve Manevi Dayanışma Platformu adına AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, Afrika gazetesini eleştiri sınırı aşmakla suçladı.

Demirci, Afrika gazetesinin önünde bugün yer alan eylemde yaptığı konuşmada, “Vatanın toprak bütünlüğün ve sınırlarını korumak amacıyla, uluslararası teamüllerin kendisine verdiği yetkileri kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı arasında bağlantı kurarak eleştiri sınırı ve haddini aşan Afrika gazetesinin, böylesine hassas bir konuda TC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan yayın ve ifadeleri, asla Kıbrıs Türk halkının görüşleriyle örtüşmemektedir” dedi.

Afrika gazetesini “yalan ve yanlış” haber yazmakla suçlayan Demirci, Afrin’e yönelik harekatı işgal harekatı gibi göstermenin “alçakça” olduğu görüşünü savundu.

Demirci ayrıca, Afrika gazetesinin maddi olarak dış mihraklara bağlı olduğunu ve onların emirleri doğrultusunda haber yaptığı iddiasında bulundu.

KÖSEDAĞ

Kıbrıs AK Gençlik Teşkilatı Başkanı Abdulkadir Kösedağ ise Afrika gazetesinde yayımlanan bahse konu haberin Türkiye’ye karşı “hakaretvari” olduğunu, Türkiye’nin her zaman “mazlumun” yanında duran bir ülke olduğunu iddia etti.

Afrika gazetesini “dış güçlerin maşalığını” yapmak ve “bölücülükle” suçlayan Kösedağ, gazeteyi kınadı. (tak)

TC bayrakları ile gazete binasının önüne giden grup, Afrika gazetesini yaktılar.

Afrika gazetesine yumurta, pet şişe ve taş atan grup binaya girmeye çalıştı.



Bina girişinde etten duvar ören polis güvenliği sağlamaya çalıştı.

“İçeri girmek, ölmek için buradayız” diyen protestocular bazı polisleri işaret ederek ortamı kışkırttıklarını söyleyerek polislerin şahsına küfretti.

Protestocuları organize etmeye çalışan bazı eylemciler, sessiz ortam sağlayıp basın açıklaması yapmadığı için kalabalıktan uzaklaşarak açıklama yapıyor.

Afrika Gazetesi balkonuna tırmanan 3 şahıstan biri balkon camını sandalyeyle kırdı. Polis balkondaki şahsa müdahale etti

Afrika gazetesi önündeki eylemde bir şahıs binaya tırmanarak gazeteye girdi- gerginlik arttı- Gazeteye ait tabela söküldü.

Afrika gazetesinin tabelasını söken eylemciler binaya TC ve KKTC bayrakları astı.

Afrika gazetesi önündeki gerginlik tırmandı, tekbir getiren grup binaya girmekte israr etti. Polis müdahale etmekte zorlandı. Çevik kuvvetin ise bölgeye geç gitmesi dikkat çekti.

Çevik kuvvet olay yerine geldi. Protestocular bu kez istiklal marşı söyleyerek Meclis önüne yöneldi.

Afrika gazetesi önündeki eylem, bölgeye saat 10.30 sıralarında ek polis kuvveti gelmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi'nin önüne kaydı.

Eylem meclis önüne taşındı. Eylemciler burada CTP Milletvekili Doğuş Derya karşıtı sloganlar attı.

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FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLER FEHİME ALASYA- DİDEM MENTEŞ