Ayşe GÜLER

Şeker Sigorta’da yeni Yönetim Kurulu tarafından ortaya konan geçmiş döneme ait “usulsüzlük iddiaları”nın yer aldığı 2 raporun ardından polis soruşturması resmen başladı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri dün Şeker Sigorta’ya giderek, bulguları ortaya koyan resmi evrakları aldı.

Genel Müdür Mehmet Betmezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan şikayet sonrasında harekete geçen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında raporda adı geçen isimlerden tek tek ifade alacağı, didik didik araştırma yürüteceği de öğrenildi.

YENİDÜZEN'e konuşan Genel Müdür Mehmet Betmezoğlu ise polisin Şeker Sigorta'da olduğunu doğrulayarak, "Polise her türlü yardımı yapacağız" dedi.

13 milyon TL alacak…

Raporların yankıları sürerken, Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca YENİDÜZEN’e konuşmuş, hem yeni bilgiler paylaşmış hem de atacakları adımları sıralamıştı.

Her iki isim de polise aktarılan dosyaların takipçisi olacaklarını vurgulayarak, kamuoyunda bazı rakamlar konuşulduğunu, bunların net olmadığını ancak daha da büyüyebileceğine işaret etmişti.

Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu, eski yönetimin yılda 900 bin TL ödeme yapılarak, normalde ihtiyaca göre ve kaza yaptıkça belirlenmesi gerekirken, sabit olarak 40 araç kiraladığının ortaya çıktığını ifade etmişti.

Betmezoğlu, “Bu araçların kime kiralandığına baktığımızda birkaçında Demokrat Parti adının yazıldığını gördük” şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca ise piyasadan 13 milyon TL alacaklarının bulunduğunu da ifade etmiş, birçoğunun zaman aşımına uğradığını, gerekli takibin yapılmadığını kaydetmişti.

Arca, bu alacakların oluşmasında yönetimin hatası olduğunu dile getirmişti.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere Şeker Sigorta’da geçmiş döneme ait 2 rapor hazırlanmıştı.

Raporlardan birinde Şirket İç Denetim Bölümü Müdürü Mustafa Atagül’ün imzası var.

18-12-2018 tarihli diğer rapor ise, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Güven Arca, Göksel R. Saydam, Özgün Kutalmış, Mehmet Ali Göçer ve Gülden Yalık’ın imzasını taşıyor.

EN YÜKSEK GİDERLER:

Raporda; Reklam ilan giderlerinde yapılan incelemede 1/10/2016- 10/9/2018 tarihleri arasında gerçekleşen EN YÜKSEK giderler şöyle sıralandı:

-Convergence Import & Export Ltd’e yaklaşık 544, 948.00 TL

- Gens Trading Ltd’e yaklaşık 190,300.00 TL

- Cyprus World I- Card systems Ltd’e yaklaşık 154,550.00 TL

-Birinci Medya Kurumu Ltd’e yaklaşık 126,000.00 TL

-Mustafa Alkan Estate & consultancy Ltd’e yaklaşık 114,400.00 TL

-Bir spor kulübüne yaklaşık 70,000.00 TL

Raporda ayrıca, “Yapılan incelemede yukarıdaki firmalara verilen reklamlar (Bilboard, tv ve tabela) için herhangi bir Yönetim Kurulu Kararının olmadığı, sözleşmenin ise sadece Convergence Import & Export LTD ile yapıldı. Geriye kalan firmalar ile ilgili herhangi bir sözleşme görülemedi, tarafımıza verilemedi” dendi.

RAPORLARDAN:

-Genel idari giderler içerisinde yüksek oranda harcamalar yapılmıştır. Özellikle bina bakım onarım, reklam- ilan, expertiz/danışmanlık ve izaz ikram giderlerinde %150 ve üzeri artışlar söz konusudur. Bina bakım onarım, bağış aidat ve reklam ilanları ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararı yoktur. Bakım onarım ile ilgili yapılan işlerin eksik olduğu veya tam olarak yerine getirilmediği tespitleri vardır.

-Verilen reklamlar içerisinde en yüksek ödeme Convergence Import & Export LTD’e yapılmıştır. Bu şirket o dönemin yönetim kurulu başkanı Hasan Birinci’nin birinci derece yakınlarının sahip olduğu bir şirkettir. Yine aynı şekilde, Birinci Medya Kurumu’na da yüksek oranda ödemeler söz konusudur. Yine bu ödemeler içerinde Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Arabacıoğlu’nun Başkanı olduğu spor kulübünün adı geçmektedir.

-Yapılan izazı ikram ödemeleri içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci’nin yine kendisine ve birinci dereceden yakınlarına ait restoranlara sürekli olarak fatura ödemelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

-Bağış ve aidat giderleri içerisinde İbrahim Öksüzoğluları’na müteakip tarihler içerisinde toplam 4,800 Euro üniversite okul harcının ödenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kişi aynı zamanda söz konusu spor kulübünün lisanslı sporcusudur.

-Expertiz- Danışmanlık giderleri içerisinde, GHD Kıbrıs Hasar Yönetim Danışmanlığı LTD’ye 2017-2018 yılları içerisinde iki kez olmak üzere toplam 288,488.40 TL ödeme yapılmıştır. Herhangi bir hizmet alımı yapılmadan bu faturalar ödenmiştir. Ayrıca şirketin 2016 yılından beridir aktif olarak faaliyet göstermediği ifade edilmektedir.

-Hasar ödemeleri içerisinde Büyük Anadolu Hotel’e asansör motor değişimi ile ilgili ödeme yapılmıştır. Fakat otel tarafından alınan fiyat teklifi sigorta poliçe tarihinden öncedir. Ayrıca fatura tarihleri üzerinde oynama yapılmıştır.

-Büyük Anadolu Otel, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci’nin, birinci derece yakınlarına ait şirket tarafından işletilmektedir.

-İç denetim raporundan da anlaşılacağı üzere 2017 yılı dönem kârında, bir önceki yıla göre büyük bir azalma söz konusudur. Bu düşüşün en önemli sebebi de, genel giderler kaleminde meydana gelen (yaklaşık %100’e yakın) artıştır.

-Şirket giderlerinde anormal artış, yapılan izaz ikram ödemeleri, kiralık araçların kullanımı, hasar ödemeleri, verilen reklam ve ilanların mevcut üst kademe yönetimi ile bir şekilde bağlantılı olması dikkat çekici önemli bir ayrıntıdır. Alınan ve uygulanan kararların birçoğunda, yönetim kurulu kararına rastlanmamıştır. Denetim döneminde görev yapan genel müdür ve yönetim kurulunun ayrılması sebebi ile elde edilen bulgularla ilgili herhangi bir görüşme yapılmamıştır.



