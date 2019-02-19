Üsttekiler kayıpsız

BİRİNCİ LİG’DE HAFTAYA BAKIŞ… BİRİNCİ LİG’DE HAFTAYA BAKIŞ…

K-Pet Birinci Lig’de 18’inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya ilk dört sırada giren ekipler elde ettikleri galibiyetlerle zirve yarışından kopmadı.

Göçmenköy konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı 3-1’lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Liderin takipçilerinden Ozanköy, konuk ettiği Hamitköy’ü 3-1 yenerek çıkışını devam ettirdi. Akova Vuda da Yeni Boğaziçi’ni 2-0 yenerek haftayı üç puanla kapadı.

Yalova da konuk ettiği Maraş’ı tek golle mağlup ederek üst sıralardan kopmadı.

Düzkaya yeni teknik adamı Orçun Volkan ile oynadığı Çanakkale maçını 1-0’lık skorla kazandı. Haftanın gollü maçında Yonpaş Dumlupınar konuk olduğu Doğancı karşısında elde ettiği 4-1’lik üstünlüğü maç sonuna taşıyamadı ve karşılaşmanın son dakikalarında kalesinde gördüğü peş peşe gollerle maç 4-4 bitti.

Mesarya ile Mormenekşe’nin 2-2 berabere kaldığı haftada Karşıyaka ile Değirmenlik de 1-1’lik skorla haftayı birer puanla kapadı.

SONUÇLAR

Akova Vuda – Y.Boğaziçi: 2-0

Göçmenköy – B. Bağcıl: 3-1

Karşıyaka – Değirmenlik: 1-1

Yalova – Maraş: 1-0

Ozanköy – Hamitköy: 3-1

Mesarya – Mormenekşe: 2-2

Doğancı - Yonpaş Dumlupınar: 4-4

Çanakkale – Düzkaya: 0-1

GOL KRALLIĞI

21 Gol: İrfan Boşnak (Akova Vuda)

15 Gol: Cemil Awwad (Akova Vuda), Muhammet Savaşçı, Toykan Hacet (Hamitköy)

13 Gol: Justice Amenyaglo (B.Bağcıl), Mustafa Arnavut (Göçmenköy)