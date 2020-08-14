Üstel'den PCR Affı yorumu: "Halkın sağlığı ile oynadılar"

Türkiye’deki iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi eski Milletvekili Metin Külünk ve aynı soy ismi taşıyanların bulunduğu 4 kişilik gruba “PCR testi tarihinden 3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye giriş izni” verilmesine UBP Milletvekili Ünal Üstel de tepki gösterdi.

UBP Milletvekili Ünal Üstel, dört kişilik gruba, “uçuş öncesi PCR testi” kuralını ortadan kaldırarak, yazılı talimatla ülkeye giriş izni verilmesini “halkın sağlığı ile oynama” olarak nitelendirdi.

Üstel, HP’li bakanlar Özersay, Baybars ve Atakan’a “Türkiye’den gelen 4 ziyaretçiye PCR muafiyeti verilmesine neden göz yumdunuz?” diye sordu.

ADA TV’de katıldığı bir TV programında konuşan Ünal Üstel, özel izin yazısının gönderildiği bakanlıklara seslenen Üstel, “Merak ediyorum Başbakan Yardımcısı Özersay, İçişleri Bakanı Baybars, Ulaştırma Bakanı Atakan bu yazı kendilerine geldiğinde ne söyledi? Gözlerini mi kapadılar?” dedi.

Özel Jet skandalı krizindeki tutumları nedeniyle HP’li üç bakanı eleştiren UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, “Beklerim şimdi, hadi göreve. Beni Sayın küçük ortağımızın bakanları gönderdi. Hadi şimdi ne yapacaksınız Halkın Partisi’nin bakanlarını. Vakalar bu kadar artarken, bu izni nasıl verirsiniz. Özersay, Baybars ve Atakan cevap versin. Ne cevap verecekler? İnsanların sağlığıyla nasıl oynarsınız?” diye konuştu.

"Bugün nedir YENİDÜZEN’in manşetinde olan? Açıklayın"

"PCR AFFI Skandalı" ile ilgili sert sözler kullanan Üstel, şunları söyledi: “Ulaştırma Bakanı ne diyecek buna? Benim görevden alınmam için çabalayan HP'li bakanlar kendileri ne zaman görevden gidecek? Bugün nedir YENİDÜZEN’in manşetinde olan? Bunu açıklasınlar. Sayın İçişleri, Ulaştırma bakanları ne diyorsunuz buna? Ne cevap vereceksiniz? Belgede size dağıtım yapıldığı yazıyor, ne oldu, gözünüzü mü kapattınız? Şimdi genel başkanımız (Tatar) ne gibi bir tavır koyacak HP'ye"

Özel Jet Skandalı döneminde hiç pozitif vaka olmadığını ancak şimdi çok fazla pozitif vaka çıktığını anlatan Üstel, “Vaka sayısı bu kadar artmışken siz bu izni nasıl verirsiniz, nasıl halkın sağlığı ile oynarsınız?" dedi. PCR Affı Skandalı'nda Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir suçu olmadığını iddia eden Üstel, olanlardan HP'li bakanları sorumlu tuttu, açıklama istedi.

"YENİDÜZEN bunu buldu, manşet etti. Ne cevap vereceğiz"

Üstel “Vakalar bu kadar artmışken bu insanların ne özellikleri var da izin verdiniz, PCR testsiz gelsinler? Hadi bakalım, açıklayın. Ya İçişleri Bakanım, ya Ulaştırma Bakanım, Ya Başbakan Yardımcım, bu halk soracak şimdi, neredesiniz. YENİDÜZEN bunu buldu, manşet etti. Ne cevap vereceğiz bu insanlara? Gösterin kendinizi" diye konuştu.

Özel jet skandalı ile ilgili de konuşan Üstel, özel jet ile gelenleri otelde ziyaret eden bakanlar olduğunu, bunun her platformda konuşulduğunu ancak açıklanmadığını kaydetti. Üstel “Kamera kayıtları silindi deniyor. Herhalde otele giden Ünal Üstel olsa çoktan açıklanacaktı” dedi.