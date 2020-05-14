Üstel: “Turizm tesislerimizde hedef bayram sonrası”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Eko Agro Turzim Federasyonu Başkanı Tarık Tarkan Bozalan Başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Bakan Üstel, Federasyon yetkilileri ile turizm yatırımlarının açılım koşullarını görüştü.

Görüşmeyle ilgili kısa bir açıklama yapan Üstel, ilk etapta Çılım ile ilgili belirlenecek olan kriterleri uygulayacak büyük oteller ile birlikte küçük ve orta ölçekli otellerin açılması üzerinde yoğunlaştıklarını, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği yetkilileri ile bir süreden beridir devam eden açılım kriterleri çalışmalarının son aşamaya gelindiğini dile getirerek, kısa süre içerisinde bu kriterleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Üstel, “Turizmin çarklarını yavaş yavaş döndürmek için çalışmaların sonuna geldik” diyerek, “Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları, hükümetimizin almış olduğu tedbirler ve halkımızın alınan bu tedbirlere olan hassasiyeti neticesinde, bir süreden beridir kapalı olan sektörlerimiz yavaş yavaş açılarak, ekonominin çarkları da dönmeye başlıyor” dedi.

Turizm sektörünün kısa süre içerisinde, iç turizme yönelik olarak açılacağını belirten Bakan Üstel, “Açılım, tedbiri elden bırakmadan gerçekleştirilecek. Alınacak tedbirlerin belirlenmesi için bir süreden beridir sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın son aşamasına gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Bakan Üstel, “hedefimiz Bayram sonrasında turizm tesislerimizi, belirlenen kurallar ve kriterler çerçevesinde, KKTC halkının hizmetine sunmaktırr” dedi.