Üstel: Görevden alabilir de almayabilir de...

"Özel İzin Özel Uçuş Skandalı" ile başlayan siyasi krizde gözler siyasi gelişmelere çevrildi.

Görevden alınacağı iddia edilen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel YENİDÜZEN’e konuştu, “Görevden alma Başbakan’ın uhdesindedir. Görevden alabilir de almayabilir de. Bana ulaşmış bir bilgi yok” dedi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul ederek görüşecek. Başbakan'ın talebi üzerine yapılacak görüşme saat 12.30'da başlayacak.