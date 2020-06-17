Üstel destekçileri gölgesinde MYK tamamlandı

Merkez Yönetim Kurulu’nda enine boyuna her şeyin tartışıldığını ifade eden Tatar, “Şu anda gündemde olan meseleler de tartıştığımız meseleler arasındadır. Genel Başkan olarak bu gibi konular benim yetkimdedir ama ben arkadaşlarımı dinledim, ona göre değerlendirmelerimi sürdüreceğim. Önemli olan bu süreçte birlik ve beraberliğimi koruyabilmemizdir. Konuyla ilgili konuşulan isimler hepsi çok değerli arkadaşlardır. Hepsi bu yollarda beraber yürüdüğümüz, beraber mücadele ettiğimiz insanlardır. Ama siyasette böyle bir takım beklenmedik olaylar yaşanır, bazı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımızın bilinci çerçevesinde siyasete şekil vermek bizlerin görevidir. Alınacak kararlara saygılı olunması gerektiği görüşündeyim. Benim amacım, hedefim kamuoyunu, partimi, söz sahibi olan insanları ve olayları değerlendirdikten sonra doğruları yapabilmektir. Ülkemizin geleceğine, hizmetlerine yön verebilmektir. Dediğim gibi bir takım sorumluluklarımız vardır, bu çerçevede bütün bunları yönetmeye çalışıyoruz, dolayısıyla şu anda söyleyeceklerin bu kadar” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, ‘Kabine değişikliğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Şu anda ben meseleleri değerlendirmekteyim. Uzun saatler toplantılar yaptık, bu toplantılarda söylenenler vardır, yapılan değerlendirmeler vardır, ben de bütün bunları değerlendirmekteyim”

SAAT: 17: 30

Marina Skandalı sonrası görevden alınacağı konuşulan Turizm Bakanı Ünal Üstel'in aralarında aile yakınlarının da bulunduğu destekçilerinin gölgesinde yapılan UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı az önce sona erdi.

Elde edilen bilgiler arasında ise, MYK toplantısında son yaşanan gelişmelerin görüşüldüğü, Ünal Üstel'in görevden alınmasının ise şu an için gündemde olmadığı var.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın açıklama yaptı. Tatar, 'kabine değişikliği'ne ilişkin soruya net yanıt vermedi, 'Toplantıda yapılan değerlendirmeler' olduğunu söyledi, kendisinin de buna bağlı değerlendirmelerde bulunacağını ifade etti.

SAAT: 15:30

UBP Genel Merkezi önünde toplanan Üstel destekçilerinden bir grubun Başbakan Ersin Tatar'la görüşmesinin ardından, Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar beraberindeki Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa ile UBP Genel Merkezi önünde bekleyen basına kısa bir açıklama yaptı.

Girne İlçe Başkanı Vekili Paşa 'destek için geldik, başka birşey yok' derken, Başbakan Ersin Tatar, 'değerlendirme' yapıldığını söyledi, teşekkür etti.

UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının başladığını da söyleyen Tatar, basının sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca UBP Parti Merkezi'ne girdi.

Ulusal Birlik Partisi’nin saat 14:00’te başlaması beklenen MYK toplantısı öncesinde, Turizm Bakanı Ünal Üstel’in destekçileri Başbakanlık önünde toplandı.

Lapta Marinası skandalı sonrası görevden alınacağı konuşulan Ünal Üstel'in destekçileri önce Başbakanlık önünde toplandı, Başbakan Ersin Tatar'la görüşmek istedi. Ersin Tatar'ın oradan ayrıldığı bilgisi üzerine UBP Genel Merkezi önüne yönlendi.

UBP Genel Merkez önüne gelen Üstel destekçileri, burada Tatar ile görüşmek için toplandı. Destekçilerden örgüt başkanı görüşme için içeri alındı.

"Sadece Ünal Üstel mi bu girişe izin verdi, neden sadece Üstel?" diyen bazı destekleyiciler, yaşananlara tepki gösterdi. Üstel destekleyicileri, bekledikleri esnada basına "Ünal Üstel'i yedirmeyeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.

‘Destek’ açıklaması yaptılar, soruları yanıtlamadılar

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar beraberindeki Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa ile UBP Genel Merkezi önünde bekleyen basına kısa bir açıklama yaptı.

Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa, UBP’liler olarak son günlerde yaşanmış olan bazı sıkıntılardan dolayı başbakan ve bakanlara destek vermek amacı ile oraya geldiklerini söyledi, sonuna kadar Başbakan’ın ve Hükümet’in arkasında olduklarını belirtmek istediklerini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar da, parti içi değerlendirmeler yaptıklarını söyledi, “Siyaset böyle bir şey, mutlaka insanların görüşlerini, isteklerini değerlendirmeye almak lazım. Bizim demokrasi anlayışımız budur. Beni ziyaret edenlere teşekkür etmek istiyorum. Çok yoğun mesaimiz olmuştur. Her zaman beraber yürüdüğüm arkadaşlarımla güzel bir toplantı yaptık, onların değerlendirmeleri de alınmıştır.

Şu anda Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardır. Basının bu yoğun ilgisine de teşekkür ediyorum” dedi.

Ersin Tatar basının sorularını yanıtsız bırakarak UBP Genel Merkezi’ne girdi.