Üstel destekçileri dışarıda, MYK toplantıda

SAAT: 15:30

UBP Genel Merkezi önünde toplanan Üstel destekçilerinden bir grubun Başbakan Ersin Tatar'la görüşmesinin ardından, Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar beraberindeki Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa ile UBP Genel Merkezi önünde bekleyen basına kısa bir açıklama yaptı.

Girne İlçe Başkanı Vekili Paşa 'destek için geldik, başka birşey yok' derken, Başbakan Ersin Tatar, 'değerlendirme' yapıldığını söyledi, teşekkür etti.

UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının başladığını da söyleyen Tatar, basının sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca UBP Parti Merkezi'ne girdi.

Ulusal Birlik Partisi’nin saat 14:00’te başlaması beklenen MYK toplantısı öncesinde, Turizm Bakanı Ünal Üstel’in destekçileri Başbakanlık önünde toplandı.

Lapta Marinası skandalı sonrası görevden alınacağı konuşulan Ünal Üstel'in destekçileri önce Başbakanlık önünde toplandı, Başbakan Ersin Tatar'la görüşmek istedi. Ersin Tatar'ın oradan ayrıldığı bilgisi üzerine UBP Genel Merkezi önüne yönlendi.

UBP Genel Merkez önüne gelen Üstel destekçileri, burada Tatar ile görüşmek için toplandı. Destekçilerden örgüt başkanı görüşme için içeri alındı.

"Sadece Ünal Üstel mi bu girişe izin verdi, neden sadece Üstel?" diyen bazı destekleyiciler, yaşananlara tepki gösterdi. Üstel destekleyicileri, bekledikleri esnada basına "Ünal Üstel'i yedirmeyeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.

‘Destek’ açıklaması yaptılar, soruları yanıtlamadılar

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar beraberindeki Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa ile UBP Genel Merkezi önünde bekleyen basına kısa bir açıklama yaptı.

Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa, UBP’liler olarak son günlerde yaşanmış olan bazı sıkıntılardan dolayı başbakan ve bakanlara destek vermek amacı ile oraya geldiklerini söyledi, sonuna kadar Başbakan’ın ve Hükümet’in arkasında olduklarını belirtmek istediklerini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar da, parti içi değerlendirmeler yaptıklarını söyledi, “Siyaset böyle bir şey, mutlaka insanların görüşlerini, isteklerini değerlendirmeye almak lazım. Bizim demokrasi anlayışımız budur. Beni ziyaret edenlere teşekkür etmek istiyorum. Çok yoğun mesaimiz olmuştur. Her zaman beraber yürüdüğüm arkadaşlarımla güzel bir toplantı yaptık, onların değerlendirmeleri de alınmıştır.

Şu anda Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardır. Basının bu yoğun ilgisine de teşekkür ediyorum” dedi.

Ersin Tatar basının sorularını yanıtsız bırakarak UBP Genel Merkezi’ne girdi.