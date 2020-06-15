Üstel ‘açıklama yaptım, okuyun’ dedi, gitti

Turizm Bakanı Ünal Üstel, eleştirilere üzüldüğünü belirtti, ülkeye ‘karantina koşulsuz’ gelen kişilerin, ‘kurallar çerçevesinde’ gelip gittiğini savundu. Ocak ayında Lapta Belediyesi’nin çıktığı ihaleye iki şirketin katıldığını ifade eden Bakan Üstel, ülkeye özel uçakla gelenlerin de bu ikinci şirketin ekibi olduğunu belirtti.

Birinci şirketin Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları ve pandemi nedeniyle ihaleden çekilme kararı verdiğini savunan Bakan Üstel, 26 Haziran’da birinci şirketin süresi dolacağından, 2. Şirkete teminatını uzatmak için davet yapıldığını söyledi.

İlgili şirketin de Müteahhitler Birliği üzerinden gelme talebi olduğunu söyleyen Bakan Ünal Üstel, şirket yetkililerinin teknik ekibi ile gelip yerinde görmek istediğini ileri sürdü.

Turizm Bakanı Ünal Üstel’in konuşması sık sık muhalefet milletvekillerinin soruları ile kesildi, Üstel’in ‘Bu ülkede yatırıma karşıysanız söyleyin’ sözleri Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden oldu.

Bakan Üstel, bu insanların tamamen kuralları çerçevesinde gelip gittiklerini söyledi.

Gelenlerin ‘pandemi hastanesinde’ kaldıklarını söyleyen Üstel, soru üzerine ‘Merit Royal’da kaldıklarını açıkladı.

‘Bir günlük karantina süresi mi var, test yapıldı mı, hangi kurallar çerçevesinde geldiler’ sorularını yanıtsız bırakan Turizm Bakanı Üstel, “Dinlemiyorsunuz, basın açıklaması yaptım, okuyun” diyerek kürsüden indi. Milletvekilleri Turizm Bakanı’nı Meclis Kürsüsü’nü terk etmesine tepki gösterdi, ‘soruları olduğuna dikkat çekti.

Bu sırada Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile Muhalefet Milletvekilleri arasında tartışmalar da yaşandı.