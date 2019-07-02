Zekai Altan

Mustafa Şah hocamın BRTK’da yaptığı kültür içerikli programın konuğuydum. Çekim Lüzinyan Evi Müzesi’nde yapıldı. Ortaçağ’dan günümüz Otantik Kıbrıs Mutfağı ve kültürünü konuştuk. Oldukça keyifli bir program. Program sonrası “hade seni Usta’nın yerine götüreyim, mahallebi ve sütlaç yeylim ve biraz konuşalım” dedi. Ben de olur dedim ve Lefkoşa’nın tarihi sokak dokusu içerisinde yürüyerek Usta’nın Yerine yani Büyükhan’a gittik.

MEKÂN

Usta’nın Yeri Büyükhan’da. Büyük bir restorasyon sonrası hizmete açılan tarihi Büyükhan’da birçok yerel ürünlerin satışının yanında özel kahvehane ve küçük restorantlar hizmet vermektedir. Oldukça da yoğun bir kalabalık. Özellikle günübirlik yabancı turist gruplarının uğrak yeri. Usta’nın Yeri Büyükhan’da kenar köşe bir yerde. Dar ve uzun kemerli bir koridora yayılmış bir alanda. Ahşap masa ve hasır iskemleler hemen dikkati çeker. Kemeraltı dışındaki alanda da güneşten korunmak için geniş şemsiyeler. Usta, rahmetli Ahmet dayı. Ahmet Kanan. 1934 yılında Vadili köyünde doğdu. İnönü yani Sinde köyünde potinci yani kunturacı yanında işe başladı. Evlendikten sonra da Lefkoşa’ya yerleşti ve uzun yıllar Asmaaltı Sokağı içerisinde Büyükhan’ın arka sokağında potin (ayakkabı) imalatı ve satışını 1990 yılına kadar yaptı. Daha sonra yine aynı yerde kahve, sulu muhalllebi ve sandviç satmaya başladı. 2002 yılına kadar Asmaaltı sokağında işini yürüttü. Büyükhan’ın hizmete açılması ile Han içerisinde eski dükkanını birleştiren kapının açılması onu Büyükhan’ın içine taşıdı. Kıbrıs kültürüne uygun kahvecilik, mahallaebi ve sandviç satarak vefat etttiği 2013 yılına kadar burada hizmet verdi. Şimdi oğlu ve yakın dostum Mehmet Kanan ayni işi yani Kıbrıs kültürünü yürütüyor. Büfesi çok küçük bir oda. Ve buraya uğrayanların haddi hesabı yok. Özellikle Kıbrıslı Türk ve Rumların uğrak mekanı. Burada kısa sürede kimleri görmedik! Genelde özlem duyduğum tanıdık sımaları bir arada görmek müthiş bir olay ve keyf. Süleyman Ergüçlü abimizden çok yakın dostum Nezire Gürkan ve daha birçok dostu gördüm. Yakın dostum Nezire’nin anlattığı kısa bir anısı ile burası özelde Nezire’nin genelde de Kıbrıslıların Gettosu. Gerçekten de öyle. Burada Kıbrıs havasını, kültürünü ve Kıbrıs insanının sıcaklığını hissedersiniz. Kendi ülkemde bana ait bir getto !!!! Selamlaşmalar, şakalaşmalar ve sohbetler.

LEZZETLERİ

Burada böyle büyük geniş lezzet yelpazesi olan bir servis yok. Burada rahmetli Ahmet dayının yarattığı bu sıcak işletme ortamı vardır. Kıbrıs’lılara servis ettiği Kıbrıs kahvesi, mahallebileri ve basit sandviçleri ile yarattığı bir lezzet ortamı. Böyle bir yer başka yerde yok. Lefkoşa’ya gidildiğinde veya Lefkoşa’da çarşıya inildiğinde burası uğrak yeri. Kısa süreli. Birçok dostla buluşma yeri. Kısa süreli soluklanma ve atıştırmalık olarak bir sandviç yeme. Canınız güllü veya mahallebi çekerse burada bunu tadabilirsiniz. Veya bol köpüklü bir sade-orta-şekerli-az şekerli bir Kıbrıs kahvesini sohbetinizle yudumlayabilirsiniz. Dostum Mehmet Kanan bu mirası devraldı ve çok iyi sürdürüyor. Bu kültürü ve bu kültürün geleneksel lezzetlerini servis ediyor ve yaşatıyor. Yolunuz Büyükhan’a düşerse soluklanacağınız ve damak tadınıza uygun birkaç lezzeti de tadın. Mustafa Şah hocam ve Nezire dostum ile çok hosbetler de yaptık. Usta’nın Yerinde özellikle yaz mevsiminde buzlu gül şuruplu bir sulu mahallebi tadılmaz mı ? Burası bizim Gettomuz.