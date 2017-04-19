Usta oyuncu Bülent Kayabaş bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bülent Kayabaş kalın bağırsak kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Kayabaş'ın cenazesini almak için hastaneye eşi Selma Kepekli Kayabaş, "Sabah 06.00'da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik" dedi.

Bir süredir kanser ile mücadele eden usta oyuncu Bülent Kayabaş'tan acı haber geldi. Usta oyuncu bu sabah tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bülent Kayabaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "18.06.1945 doğumlu Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanemizde Kolorektal Kanser (Kalın bağırsak kanseri) hastalığı sonucu gelişen multi organ yetmezli sonucu 06.05'te vefat etmiştir. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Ünlü sanatçı cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Son olarak Sermiyan Midyat'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'Bir Baba Hindu' filmi ile izleyici karşısına çıkan Kayabaş, 72 yaşındaydı...

EŞİ: 'BİZİ ARTIK TANIMIYORDU'

Kayabaş'ın cenazesini almak için hastaneye eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer geldi. Ünlü oyuncunun eşi Selma Kayabaş, "Sabah 06.00'da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik" ifadelerini kullandı.

Nur Sürer ise “Tedavi görüyordu. Esasında Pazar gününe kadar iyiydi. Acı çekmedi en azından" dedi.

'SON GÜNLERİNDE DE ÇOK GÜLDÜ, İNSANLARI DA ÇOK GÜLDÜRDÜ'

Oğlu Ümit Kayabaş de, “Birçok kişinin sevdiği bir insandı zaten, çok neşeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanları da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir şekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.

Ailesi ve yakınlar daha sonra Kayabaş'ın cenazesini hastaneden alarak ayrıldı. Kayabaş Cuma günü Teşvikiye Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi

ALİ POYRAZOĞLU: HAYALİ YAZIN BODRUM AKYARLAR'A GİTMEKTİ

Kayabaş'ın 38 yıllık arkadaşı Ali Poyrazoğlu, Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmıştı. Oğlu İngiltere'den gelmişti. Hayali yazın Bodrum Akyarlar'a gitmekti."

TATLISES: YAKIŞIKLI RIZA HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK

İbrahim Tatlıses, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abi'mizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam'ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. "Sevdalandım" filmimizin Yakışıklı Rıza'sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak... Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş... Bülent Abi'me Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum..."

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polat beraber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010 yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı. Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.