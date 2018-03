ÜST KİMLİK, ÜSTÜN KİMLİK

STRAZBURG

Avrupa Birliği'nin birkaç başkentinden biri Strazburg... Yarım

milyonluk bir Fransız şehri. Ama tarihte Alman kenti olagelmiş, birkaç kez

el değiştirmiş, en son sınırı Fransa tarafında kalmış. Yürüyerek -ya da

otomobille, trenle- kısa sürede Almanya tarafına geçebilirsiniz.

Kent sakin, tarihi binalarla dolu, güvenli. Sokaklarda 'evsizler' var ama

genel insan dokusu saygılı, görgülü. Strazburg'da çok sayıda yabancı

yaşıyor. Her an Türkçe konuşmalar duymak, markette ya da takside bizim

dili konuşanlara rastlamak pek yaygın.

Görkemli katedralinin gündüz başka, geceleri ışıklandırılmış hali başka

güzel. Kaçıncıdır geliyorum kente ve devasa yapının önünde dakikalarca

durup, üzerindeki emeği hayranlıkla izliyorum her defasında.

Strazburg’da yaşam çok hızlı değil. Sokakta koşturup duran insana

rastlamıyorsunuz pek.

Toplu ulaşımda otobüs ve troleybüs kullanımı yaygın. Kentte metro yok.

Bunun yerine yüzeyde hizmet veren pırıl pırıl elektrikli-raylı sistem var.

Bir Kıbrıslı Rum gazeteci dostum "Kıbrıs'ta da toplu ulaşım sorununu

troleybüsler çözebilir" diye görüşünü dile getiriyor. Elbette şehir

plancılarının, teknik insanların bileceği bir konu ama üzerinde durmak

lazım. Artan trafik nedeniyle yollarımız giderek ihtiyaca cevap veremez

duruma geldi. Mesela Lefkoşa'nın yeniden birleşmesi halinde trafiğin bir

bütün olarak ele alınması gerekecek. Belki öyle bir noktaya gelirsek, yani

adada çözüme ulaşırsak troleybüs ya da hafif raylı sistem de gündeme

gelebilir.



* * *



Bu şirin Avrupa kentinden Kıbrıs'a bakınca sadece trafik ve troleybüs

meselesi akla gelmiyor.

Avrupa Parlamentosu yanı sıra Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi gibi çok önemli uluslararası kurumlara ev sahipliği yapan

Strazburg 'kimlik' konusunda da farklı hislerin ve düşüncelerin

tetikleyicisi oluyor.

Sokaktaki Fransız’ın ya da bu kentte yaşayan diğer ülke vatandaşlarının

uluslararası kurumlara ne kadar ilgi duyduğu ayrı bir tartışma konusu

belki ama bu kurumların kent ekonomisine katkısı çok büyük. Parlamentonun

toplantı dönemlerinde, yani her ayın üç-dört günü oteller ağzına kadar

doluyor. Bu yüzden en düşük kalitedeki konaklama yerleri bile inanılmaz

derecede pahalı.

Özellikle yaz aylarında ciddi sayıda turist de ağırlıyor Strazburg. Buna

karşın havaalanı oldukça küçük ve sakin. Ama kente Basel Havaalanı'ndan ya

da Frankfurt gibi Alman kentlerinden de ulaşım sıklıkla tercih ediliyor.

Kentte kimin Fransız, kimin Alman kökeninden geldiğini belki kendileri

biliyor ama insanların böyle bir dertleri yok.

Zaten AB'nin temelini oluşturan Kömür Çelik Birliği, bir zamanlar

birbiriyle savaşan iki ülke tarafından kuruldu.



* * *



Strazburg’daki uluslararası (daha doğrusu Avrupalılar arası) kurumlar,

kente başka bir özellik daha katıyor. AB'nin ana mantığına uygun bir 'üst

kimlik' burada çok net biçimde hissedilebiliyor. Belki AB'nin son 20 yılda

yaşadığı gelişme süreciyle beraber kulübe dahil olan yeni üyelerin

bazılarında 'üst kimlik' kabullenilmedi. Hatta eski üyeler arasında bile

AB'li olmayı kendi ulusal kimliğine ve bütünlüğüne bir saldırı olarak

tanımlayanlar da var.

Ancak AB'nin oluşturduğu ekonomik, siyasal ve -çok etkin olmasa da- askeri

birliktelik, ulusal ve bölgesel farklılık ve çeşitlilik içinde çok renkli

bir 'üst kimlik' yarattı.

Fransız hala Fransız... Alsas Lorenli hala Alsas Lorenli... Strazburglu

hala Strazburglu...

Ancak aynı zamanda AB'li...

Kültür insanları bir arada tutar. Ulusal bilinç de... Din de öyle...

Önemli olan hangisinin, ne ölçüde öne çıkarılacağı...

Avrupa Parlamentosu'nda bütün üye ülkelerden seçilmiş insanlar var. Burada

çalışan binlerce bürokrat, teknik insan var.

Hepsinin de bir milliyeti, inandığı dini, geldiği bölgesi var.

Ama o çatı altında bunlar ön planda değil. Siyasal gruplar şeklindeki

ayrışmanın ötesinde bir kategorizasyon yok. Herkes 'Avrupalı' gibi

davranıyor. AB kuralları, değerleri ve de çıkarları için çalışıyor.

Bizse hala 'yerel kimlik'ten öteye gidemiyoruz. Bu küçük adada 'üstün

kimlik' kavgasından kendimizi kurtaramıyoruz.

Oysa becerebilsek, adımız orada yazıyor.

Zaten marifet 'üst kimlik'te, 'üstün kimlik' ispatında değil.