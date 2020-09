"Üst düzeyde bir stratejik diyalog gerçekleşecek”

Avrupa Konseyi Başkanı (EUCO) Charles Michel, AB-Türkiye ilişkilerinin görüşüleceği 24 Eylül’deki özel AB Konseyi Zirvesi öncesinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadei’le görüşmek amacıyla Kıbrıs’a geldi.



Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden Michel, Anastasiadis’le baş başa görüştükten sonra geniş kapsamlı görüşmelere geçildi.



EUCO Başkanı dün Yunanistan Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile Atina’da görüşmüştü.



Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, dün Avrupa Konseyi’nin, “Türkiye’ye daha başka yaptırımlar yapılmasını görüşmesi gerektiğini” belirtmişti.



Michel: "Anastasiadis’le bir güven ilişkisi inşa ettik"

Basına açıklamalarda bulunan Michel, “dayanışmanın sadece sözde değil fiiliyatla gösterilmesi gerektiğini; Türkiye’nin yarattığı sıkıntıların sadece Kıbrıs ve Yunanistan’ı ilgilendiren bir konu olmadığını” söyledi, Anastasiadis’le bir güven ilişkisi inşa ettiklerini belirtti.

Anastasiadis de açıklamasında, Michel’in ziyaretinin “Türkiye’nin kışkırtmalarını artırdığı, özellikle önemli bir zamanda yapılmakta olduğuna, Ankara’nın daha dün NAVTEX’ini yenilediğine” dikkat çekti.

Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği’nin durumla ilgilenmesini beklediğine, birlikte ve kararlı olmanın önemine işaret eden Anastasiadis, Michel’in bugün Kıbrıs’ta olmasının, uygulamada da Avrupa Birliği’nin, bölgede barış ve güvenliğin üstün gelmesi için konuları çözme istekliliğiyle Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili güçlü ilgisini ve kararlı müdahalesini gösterdiğini kaydetti.

Anastasiadis, EUCO Başkanı’nın kendisine, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle ve AB liderleriyle görüşmeleri hakkında bilgi verdiğini, Avrupa Birliği’nin uluslararası hukuk ve deniz hukukuna saygı taahhüdüne bağlı kalarak bölgede istikrar için kararlı bir katkı sağlaması gerektiği üzerinde görüş birliğine vardıklarını bildirdi.

Anastasiadis: “Lefkoşa’nın her zaman diyaloğa hazır olduğunu tekrarladım”



Anastasiadis şöyle konuştu:

“Tüm üye ülkelerin egemenliğine saygı göstermek, hiç kimsenin görmezden gelmeyeceği bir kural olarak kalmalıdır.”

“Başkan Michel’e Kıbrıs’ın, çifte standart yaklaşımından kaçınarak her anlamda tasarrufumuzu kullanarak bu konuya yoğunlaşmamız gerektiğini söyledim. Üye ülkelere karşı yasa dışı faaliyetler olduğu sürece, Avrupa Birliği’nin tepkisinin acil olması gerekir.”

“Başkan Michel’e Türkiye’nin Mağusa’nın tellerle çevrili kapalı Varoşa (Maraş) bölgesiyle ilgili planlarını da anlattım. AB Dönem Başkanı Almanya’yla AB Yüksek Temsilcisi’nin işbirliğiyle girişimlerinden dolayı kendisine teşekkür ettim.”

“Lefkoşa’nın her zaman diyaloğa hazır olduğunu tekrarladım. Ama diyaloğun etkili olabilmesi için şantaj veya tehditler olmadan, uluslararası hukuk esasında uygun şekilde planlanması gerekir.”

“Adadaki tüm halk için barış, istikrar, güvenlik ve refah getirecek, BM Güvenlik Konseyi karları ve AB müktesebatına uyumlu, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm için BM gözetimindeki müzakerelerin başlaması için hepimizin çalışması gerektiğinin altını çizdim.”

“Uluslararası koruma altındaki sığınma isteyenlerin oranı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nüfusunun %3,8’i”

Görüşmede, göç konusu da ele alındı. Anastasiadis, Kıbrıs’ın genel olarak artan bir mülteci akınıyla karşı karşıya kaldığını aktardığını, bu benzersiz durumun Kıbrıs’ın altyapısı, ekonomisi ve demografik karakteri için bir test olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, uluslararası koruma altındaki sığınma isteyenlerin oranının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nüfusunun %3,8’i olduğunu, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde yaptığı gibi demografik karakteri değiştirme girişimi bulunduğunu” iddia etti.

Anastasiadis, Türkiye’nin mülteci ve göçmen akınlarıyla Avrupa Birliği’ne şantaj yapmakta olduğu görüşünü de iletti; Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşması dâhil Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve işbirliği yapmayı reddettiğini belirtti.

Anastasiadis, “Başkan’la tüm sınır ülkeleri için göç konusunda, dayanışma ilkesi temelinde, daha adil sorumluluk ve yük paylaşımında daha etkili yaklaşım gösterilmesi üzerinde görüş birliğine vardık” şeklinde konuştu.



“Türkiye dâhil AB’nin gelecek faaliyetleri üzerinde üst düzeyde bir stratejik diyalog gerçekleşecek”

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, Nikos Anastasiadis’le bir güven ilişkisi geliştirdiklerini kaydetti ve AB’nin Kıbrıs’a desteğinden söz etti.

Doğu Akdeniz’de son aylardaki gelişmelerden duyulan endişelere değinen Michel, “Bu nedenledir ki biz bu konunun sadece Yunanistan ve Kıbrıs’ı ilgilendiren bir konu diye düşünülüp geçilmesini istemiyoruz” dedi.

Gelecek hafta yapılacak EUCO toplantısında, Türkiye dâhil AB’nin gelecek faaliyetleri üzerinde üst düzeyde bir stratejik diyalog gerçekleşeceğine işaret eden Charles Michel, “Avrupa Birliği’nin bütün devletlerin ve tabii Kıbrıs’ın hak ve çıkarlarına saygı anlamında kusursuz olmamız gerektiğine inanıyorum. Tabii bu çıkarlar Avrupa Birliği ilkeleri temelinde olmalıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Michel, ancak diyalog yoluyla, ortak hedeflerle, uluslararası hukuka saygı göstererek bu krizin azalmasında ilerleme sağlanabileceğini vurguladı.

Charles Michel, dayanışmanın sözde değil fiiliyatta olması gerektiğine dikkati çekti; en iyi sonucu almak için bu girişimlerin akılcı bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Michel göç konusunda da, bunun AB ve dünya için bir sorun olduğunu, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olan Yunan adası Midilli’ye gittiğini anlattı.

AB’nin birkaç gün içinde bir Göç Anlaşması önerisi yapacağını, daha etkili olmak ve özellikle sınırda olanları ve tüm devletleri desteklemede üye ülkeler arasında siyasi bir diyalog olması gerektiğini vurgulayan Michel, AB liderlerinin, ilerleme sağlanması için çok açık mesajlar verebilme yönünde çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı, Kıbrıs sorunuyla ilgili BM çerçevesinde yapılacak çabalara da değindi; “Bu konuda ilerleme sağlanmasında, sizin çabalarınızın desteklenmesi için AB’nin de daha hazır olması gerektiğini ifade etti.

Michel son olarak, Avrupa’dan açık ve somut bir mesaj iletmek istediğini söyledi ve “Doğru yönde ilerlemek için olumlu bir etki olacak faaliyetlerle de, bu dayanışmayı sözde değil fiiliyatta da göstermemiz gerekmektedir” dedi.