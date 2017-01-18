Alsancak bölgesinde 2015 yılında 20 adet Ectacy türü uyuşturucu hap ile yakalanan Selahattin Tilim dün yargılanarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu tasarrufu’ başta olmak üzere benzer 3 farklı davası da dikkate alınarak yargılanan Tilim ile ilgili karar dün okundu. Başkanlığında Melek Esendağlı, üye yargıç Seran Bensen ve üye yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Girne Ağır Ceza Heyeti’nin baktığı davada, iddia makamında Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay ve sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti, sanık Selahattin Tilim’i, kendi ikrarı ve iddia makamının olguları ışığında suçlu bulup, mahkum ettiğini açıkladı. Mahkeme, ülkemizde giderek artan uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi endişe yaratan suç türlerinden olduğunu vurguladı. Sanığın kısa bir süre önce, benzer suçtan yargılandığını ve ıslah olmadığına değinen Mahkeme, sanığın yargılanmayı bekleyen benzer 3 davası daha bulunduğunu aktardı. Mahkeme, sanığa ceza takdir ederken benzer suçlarının oluşunu ağırlaştırıcı bir husus olarak dikkate aldıklarını aktardı. Mahkeme sanıkla ilgili ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlere vurgu yaparak, sanık Selahattin Tilim’i 3 yıl hapis cezasına çarptırmayı uygun ve adil bulduğunu açıkladı.