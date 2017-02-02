



“Kararın muhatabı başta Sağlık Bakanlığı ve Hükümettir.”



YENİDÜZEN’e konuşan Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, mahkemenin vermiş olduğu karar saygı duyduklarını belirterek, Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın bu noktada yapması gerekenleri süratle yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi. Dr. Sıla Usar, şunları söyledi: “Mahkemenin verdiği karara saygılıyız. Sonuçta yargı teferruatlı bir değerlendirme yaptı diye inanıyorum. Onlara göre en doğru kararı verdiler. Biz de bu karara camia olarak saygılıyız. Tabii bu kararın muhatabı başta Sağlık Bakanlığı ve Hükümettir. Dolayısıyla Hükümet bu noktada yapması gerekenleri süratle yapması gerekir. Bunun için mahkeme onlara 6 aylık bir süre verdi. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmelerini idrak ettiklerini düşünüyorum”