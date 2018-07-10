Şimdi yine “nüfus” tartışması açmak istemiyorum.

Çok fazla insan var.

Sığışamıyoruz.

Böyle hissediyorum en azından...

Ama gerçekten merak ediyorum:

Sizce adanın kuzeyinde ne kadar insan var?

Bence... 1 milyona yakın...

* * *

Abartıyor muyum?

En güncel GSM sayıları açıklandı.

826 bin 626 kayıtlı abone var.

Haklısınız, tümü aktif değil...

685 bin 485’i aktif!

Bir de çocukları düşününüz.

12 yaş altı mı diyelim?

Henüz “cep telefonu” olmayanları…

Ve ayrıca çok yaşlıları...

* * *

Öğrencisi, askeri, işçisi...

Yerlisi yabancısı…

Bir de turisti katarsak…

Güneyden geçenler de dahil…

1 milyon abartılı mı sizce?

* * *

Bu “genel” içinde Kıbrıslı Türklerin “azınlık” olması doğal...

Yazının konusu bu da değil...

Derdim ALTYAPI ve GÜVENLİK.

Yolların hali ortada.

Park yok…

NE ARAÇLAR ne İNSANLAR için!

Sizce adanın kuzeyi böylesi bir “kalabalık” için ne zaman planlandı?

Sanırım hiçbir zaman!

* * *

Ne yapalım “kovalım” mı insanları?

Yok!

Üstelik kovsanız da gitmiyor...

Kovmayalım ama kentlerimizde, hastanelerimizde, okullarımızda, polisimizde gerekli tedbirleri alalım.

Yasalarımızı güncelleyelim.

Denetimleri artıralım.

Bu “kaos”a bir “dur” diyelim.

* * *

TÜRKİYE’de cinayet işledikten sonra elini kolunu sallayarak adaya gelen KATİL 6 yıldır gayet rahat içimizde yaşıyorsa...

İşin “güvenlik” boyutunu da ayrıca düşünmemiz gerekiyor.

* * *

“Us” algılama ve kavrama, anlama ve düşünme yetisi demektir.

“Nüfus” kadar önemlidir!