

Kıbrıs'ı nasıl bilirdiniz a dostlar?

İyi bilirdiniz, değil mi?

İyiydi iyi.

Ama o artık bir mefta.

Hade ruhuna El Fatiha!..



* * *

Afrodit'in de bir kabahati var mıdır bilinmez, lakin 'Akdeniz'in fahişesi' rütbesini insanlar taktı bu adaya.

Üzerinden gelip geçen onca uygarlık, o kadar kültür, imparatorluk, beylik ve sömürgeciler.

Adayı 'batmayan uçak gemisi' gördüler ya, hiç üstünden inmek istemediler haliyle.

Gelen bindi.

Giden bindi.

Afrodit mi dayanır bu kadarına?



* * *

Suriye'yi bombalayan savaş uçaklarının bir kısmı Ağrotur'dan havalandı.

Bizim Leymosun'dan yani...

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sözcüsü 'Hava sahamız kullanılmadı' dedi.

Asayişin 'berkemal' olduğunu söyledi.

'Hava sahası' derken?

'Kullanılmadı' derken?

'Berkemal' derken?

Peki ben 'maytap' desem?



* * *

Anastasiadis ile Akıncı bu gece ne yiyecekler acaba?

Ve ne içecekler?

Soğanlı dağ tavşanı yahnisi mi acaba?

Yanında bol zeytinyağlı, golyandrolu Kıbrıs salatası...

İçecek olarak da zivaniya...

E güzel. Afiyetler olsun.

Afrodit'in ruhu için bir de dua okusunlar yemekten evvel.

Nasılsa ona borçluyuz bazı özelliklerimizi.



* * *

Kıbrıs bir ada mıdır, cennetten parça mıdır?

Yoksa her devir gücü olanın atlayıp gezdiği bir deve midir?

Ya da eşek?

Sahi, 'eşekten başka Kıbrıslı diye bir millet yok' mudur?

Kıbrıs bir Evkaf adası' mıdır?

Milattan Öncesi dönemlerde de mi öyleydi?

Lefkoşa peki?

Ne zamandan beri 'Evkaf Şehir' oluverdi acaba?

Cümbür cemaat devletlüler törende, turda, pervane halleri...

Cennetten parça evet bu ada!..

* * *

Egemen İngiliz Üssü var, ikisi büyük, birkaç yerde de ufakça...

Ya diğer üsler?

Kuzey'de üs mü var?

Hayır.

Kuzey'in 'tamamı' üs!

Ayrıca 'üs'se gerek yok o yüzden.

Askeri üs...

Ama aynı zamanda siyasi üs.

2019'da seçim var ya...

Onun üssü...

O yüzden bu gelmeler gitmeler.

Atmalar tutmalar.

Vaatler, rakamlar, projeler, vaazlar...



* * *

Üsler sahiplerin emrinde.

Soramıyorsunuz bile, neler oluyor diye.

Suriyelinin başına düşen bomba değil bizden.

Başımız kumda sokulu, bombardımanın takdiri sizden.

Yeyin soğan basılı tavşanı, için zivaniyayı.

Boş verin çözümü, güven yaratmayı.

Keyfe bakın, mühim olanı.

Atı alan geçti çoktan Baf'ı, Karpaz'ı.



