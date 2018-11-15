Ürün sayısı daraltıldı, bürokrasi azaltıldı

İthalatta yeni düzenlemeye gidildi, hem Türkiye hem de 3. ülkelerden ithal edilecek, genellikle tarımla ilgili gübre ve tohum, sağlıkla ilgili de tıbbı malzemelerin çerçevesi daraltıldı.

Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi’den alınan bilgiye göre; yeni düzenleme kapsamında çeşitli kategorilerde 3. dünya ülkelerinden ithal edilecek ürün sayısı 75’ten 21’e indirildi.

Türkiye’den yapılacak ithalat listesindeki ürün sayısı da 29’dan 21’e düşürüldü.

Öte yandan yapılan çalışma ile güneyden kuzeye ithal edilecek ürünlerin ‘Kıbrıs’ın güneyinde üretilmesi zorunluluğu’ da ortadan kaldırıldı.

Ayşe GÜLER

İthalatta yeni düzenlemeye gidildi, hem Türkiye hem de 3. ülkelerden ithal edilecek ürünlerin sayısı daraltıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası kapsamında hazırlanan İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi’den alınan bilgiye göre; yeni düzenleme kapsamında çeşitli kategorilerde 3. dünya ülkelerinden ithal edilecek ürün sayısı 75’ten 21’e indirildi.

Türkiye’den yapılacak ithalat listesindeki ürün sayısı da 29’dan 21’e düşürüldü.

Öte yandan yapılan çalışma ile güneyden kuzeye ithal edilecek ürünlerin ‘Kıbrıs’ın güneyinde üretilmesi zorunluluğu’ da ortadan kaldırıldı.

İzinlerde azaltma

Yeni çalışma ile ithalatı gerçekleşecek ürünlerle ilgili yapılması gereken bürokrasi işlemleri de azaltıldı.

Daha önce hem Ticaret Dairesi, hem de Veteriner Dairesi, Sağlık Bakanlığı ile Hayvancılık Dairesi’nden alınması gereken ön izinler daraltıldı.

Buna göre; yalnızca gıda ürünleriyle ilgili ithalatta hem Ticaret Dairesi hem de ilgili kurumlardan ön izin şartı aranacak.

Aynı uygulama; ‘sanayi ve turizmde sanayi ve turizm yatırım malları ve sanayi girdiler’ kısmında yer alan ürünlerle ilgili de geçerli olacak.

Öte yandan nakil araçları ile tarım araçları ithalatında sadece elektrikli veya akülü bisikletle ilgili işlemlerde Ticaret Dairesi’nden de ön izin alınması zorunlu olacak.

Son olarak ‘Petrol ve Petrolden elde edilen katı yağlar, asfalt yapmakta kullanılan zift’ ithalatı için Ticaret Dairesi’nden de ön izin istenecek.

Diğer koşullarda yalnızca ilgili kurumlardan alınacak izin, ithalatın gerçekleşmesine yetecek.

3. dünya ülkelerinden gerçekleşecek ithalatla ilgili ön izin düzenlemeler, Türkiye’den yapılacak ithalatta da geçerli sayılacak.