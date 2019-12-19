"Ürün Güvenliği ile Ölçü ve Ölçü Birimleri Yasası’nın akıbeti ne?"

CTP Milletvekili Armağan Candan, AB’ye Uyum Komitesi’nden geçirilen Ürün Güvenliği ile Ölçü ve Ölçü Birimleri Yasası’nın akıbetinin ne olduğunu sordu.

Ürünler derken, bunlar hakkında örnekler veren ve makineler, gaz yakan aletler, tekstil, oyuncaklar, dondurucular, buzdolapları, elektromanyetik uyumluluk, patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlar ve buna benzer her gün kullanılan, hayatı kapsan malzemeler olduğuna değinen Candan, yasanın bu ürünler için kuralları düzenlediğini kaydetti.

İki yasa için yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Candan, AB projeleri çerçevesinde, şu an girişimciliğin geliştirilmesi başlıklı bir proje yürüdüğüne değindi.

KOBİGEM tarafından yürütülen girişimcilik destek programlarının çok önemli olduğunu ifade eden Candan, müracaatların alınıp, sonuçlandırılmış olmasına rağmen 2019’un Nisan ayında verilen girişimcilik destek programlarının verilmediğini, bu anlamdaki desteğin önünün açılması temennisinde bulundu.

Vizyon 2035 hakkında da değerlendirmelerde bulunan Candan, 7 farklı alan olarak değerlendirilen Vizyon 2035’te bilişim başlığını bir eksik olarak değerlendirdiğini kaydetti.