Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan faaliyet raporlarında 2012-2019 yılları arasında “Tecavüz”, “Öldürmeye teşebbüs” ve “Ağır yaralama” suçlarına dair rakamlar dikkati çekti. Faaliyet raporlarında, dikkate alınıp incelenmesi gereken ciddi veriler öne çıktı.

Raporlarda cinsel içerikli suçların artışı ürkütücü. Mahkeme Faaliyet Raporları’na göre, 2019 yılında ‘küçük çocuğa cinsel taciz’ başta olmak üzere birçok cinsel suç işlendi. Cinsel suç, kayıtlara son 8 yılın en çok artan suçu olarak geçti.

Devrim DEMİR

Toplumda ciddi artış gösteren suç oranları, 2019 yılı Mahkeme Faaliyet Raporuna da yansıdı. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemine 652 dava geldi, bu davaların 529’u neticelendi.

Raporlarda, suçların çeşitliliğinde artış dikkat çekerken, 2012 -2019 yılları arasında “Adam öldürmeye teşebbüs” ve “Tecavüz” suçlarındaki artış dikkati çekti. Son 8 yıldaki suç rakamları ürkütücü boyutlara ulaştı.

53 davaya takipsizlik…

Raporlarda, 2019 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri'nde 652 davadan 529’u neticelenirken, Başsavcılık 53 dava hakkında takipsizlik dosyaladı. 49 dava alt mahkemeye iade edilirken, 652 davanın 159’u neticelendirilemeyerek 2020 yılına kaldı.

Soygun suçu düşmüyor…

SOYGUN:

2012:111

2013:130

2014:134

2015:118

2016:90

2017:107

2018:111

2019:105



Mahkeme Faaliyet Raporları'nda son 8 yılda soygun, ev-dükkân açma, sirkat suçlarının yılda 100 civarında olduğu gözlemlendi.

2013 ve 2014 yıllarında ciddi artış gösteren bu suç, 2019 yılında raporlara yeniden yansıdı.

Ağır Ceza Mahkemeleri'nde ‘soygun ‘, ‘ev-dükkân açma ‘ve ‘sirkat ‘ suçları 2012 yılında 111, 2013 yılında 130, 2014 yılında 134, 2015’te 118, 2016’da 90, 2017’de 107, 2018 yılında 111, 2019 yılında ise 105 dosya görüşülüp karara bağlandı.

Uyuşturucu suçlarında yıllardır düşüş yok… Rakamlar ürkütücü

UYUŞTURUCU:

2012:197

2013:209

2014:287

2015:227

2016:260

2017:337

2018:362

2019:310

Ülkede artan ve değişen nüfusun da etkisiyle uyuşturucu suçlarında yıllardır hiçbir düşüş yaşanmadığı gözlemlendi.

Ağır Ceza Mahkemeleri'nin gündemini meşgul eden davaların başında gelen uyuşturucu suçları son 8 yılda ciddi artış gösterdi.

Uyuşturucu suçlarından yakalanan kişi sayısı ve polisin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı da her geçen yıl artıyor.

Ağır Ceza Mahkemeleri'nde 2012 yılında 197, 2013 yılında 209, 2014’de 287, 2015’de 227, 2016’da 260, 2017’de 337, 2018 362, 2019 yılında ise 310 dava görüşülüp karara bağlandı.

Cinsel suçlarda ürkütücü artış…

TECAVÜZ:

2012:14

2013:7

2014:15

2015:21

2016:29

2017:29

2018:19

2019:33

Geride bıraktığımız yıl polis raporlarında ‘Cinsel suçlar’ sıklıkla yer aldı. 2019 yılı faaliyet raporlarında ‘küçük çocuğa cinsel taciz’ başta olmak üzere birçok cinsel suç işlendi.

Ağır Ceza Mahkemeleri’nde 2012 yılında “Tecavüz” suçlarından 14

2013 yılında 7, 2014 yılında 15, 2015 yılında 21, 2016 yılında 29, 2017 yılında 29, 2018 yılında 19, 2019 yılında ise 33 kişi yargılandı.

Kararlarda “Tecavüz” suçunun yaygınlığı dikkate alınarak kamu menfaati için ibretlik cezalar verildi.

‘Şiddet’,’Ağır yaralama’, ‘adam öldürme’ suçları artıyor…

ÖLDÜRME / ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS / CİDDİ DARP /YARALAMA:

2012:46

2013:39

2014:64

2015:46

2016:50

2017:61

2018:43

2019:46

Son yıllarda ülkede şiddet suçlarındaki artış her hali ile mahkemelere yansıdı. 2019 yılı Mahkeme faaliyet raporlarında dikkat çeken bir başka nokta ise, ‘ağır yaralama’, ‘şiddet tehdidi’ ve ‘darp suçları’ arttı.

‘Uyuşturucu’ , ‘soygun’ ve ‘ tecavüz’ suçlarının yanı sıra son 8 yılda artan cinayetler de gözlerden kaçmadı.

Mahkeme faaliyet raporlarında, “Öldürme-Öldürmeye teşebbüs, ciddi darp, yaralama”, suçlarından 2012 yılında 46 kişi yargılanırken, 2013 yılında 39, 2014 yılında 64, 2015 yılında 46, 2016 yılında 50, 2017 yılında 61, 2018 yılında 43, 2019 yılında ise 46 kişi yargılandı.

2020 yılında suçlara suç ekleniyor… Cezaevi tıka basa…

Ülkede yaşanan salgın mahkemeleri de olumsuz etkiledi. Ağır Ceza Mahkemelerinde birçok dosya salgın nedeniyle görüşülmedi. Başlanması beklenen duruşmalar başlayamadı, 2020-2021 Yeni Adli Yıl salgından ötürü erken başladı.

Geride bıraktığımız yılda kalan 159 dosyaya yeni davalar da eklendi.

Hemen her gün 50 ve üzerinde dava gören Ağır Ceza Mahkemeleri, salgın tedbirleri çerçevesinde görüşülen dosya sayısını düşürdü.

Ülkede artan suç sayısı, kapasitesini yitiren Merkezi cezaevindeki tutuklu ve mahkûm sayısı ile destekliyor. 172 kişilik cezaevinde 19 Ağustos tarihi itibarı ile 577 mahkûm ve tutuklu kalıyor.