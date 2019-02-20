Sahte Bulgaristan pasaportu ile Kıbrıs’ın güneyine geçmek isterken yakalanan sanık Fadime Ürger 9 ay hapse mahkum edildi. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ise bu tür suçların yaygınlaştığını ve ülkede huzuru bozan suç türlerinden olduğunun altını çizdi.

Sahte Bulgaristan pasaportu ile Kıbrıs’ın güneyine geçmek isterken yakalanan sanık Fadime Ürger aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek bu tür suçların yaygınlaştığını ve ülkede huzuru bozan suç türlerinden olduğunun altını çizdi.

Sahte evrağı tedavüle sürdü…

Kıdemli Yargıç Hüdaverdi sanığın Lefkoşa'da Kermiya Kara Giriş kapısında, daha önceden Türkiye'nin İzmir ilçesinde tanımadığı bir kişiye 10 bin Euro vererek hazırlatmış olduğu sahte olduğu tespit edilen, Fadik Urga Yordonova adına ısdar olunan Bulgaristan Kimliği ve Bulgaristan Pasaportunu Kıbrıs’ın güneyine geçmek için muhaceret görevlilerine vererek sahte resmi evrağı tedavüle sürmesi üzerine tutuklandığını ve yapılan tahkikat sonucunda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderildiğini belirtti.

Cezaevinde geçirdiği süre dikkate alındı…

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi genç suçlu statüsünde olan sanığın ceza evinde geçirmiş olduğu süreyi de dikkate alarak suçlu bulup mahkum olduğu davalardan oy birliği ile 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.