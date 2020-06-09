Lefkoşa’da Seyyar Satıcılık yapan Revza Evre, babasının mesleğini tam 50 senedir yapıyor. Evre, mevsimlik sebze ve meyve satışını severek yaptığını anlatıyor.

İşinin hem iyi hem kötü yanlarının olduğunu kaydeden Evre, her ne kadar zorlu aylar geçirse ve satışlar düşse de, mesleğini çok sevdiğini, yıllardır işe severek geldiğini ifade ediyor.

Müşterileri ile bunca yıldır bir bağ oluşturduğunu da anlatan Evre, istediği kitleye ulaştığını söylüyor.

Tam 12 senedir Maliye Bakanlığı’nın yanında manavını işletiyor…

Ürünlerini ise farklı üreticilerden alarak satışa sunuyor.

“Üretmenin, kendi işini yapmanın, sevdiği mesleği yapmanın tadı hiçbir şeyde yok”

Babasıyla işe gittiğini anlatan Evre, “Çocukken hep onunla birlikte giderdim, erken yaşta mesleği öğrendim. Sonrasında ise işin başına ben geçtim. Tabii ki yağmuru çamuru zor, hava kötüyken iş de olmuyor… Ama insanın kendi mesleğini yapması gibi yok” diyor.

Gençlere ise bir mesaj vermek isteyen Evre, “Memurluk, bankacılık gibi masa başı işler daha ‘rahat’ veya ‘garantiymiş’ gibi görülebilir. Ama gençler kendilerini başka mesleklere karşı kapalı tutmasın. Üretmenin, kendi işini yapmanın, sevdiği mesleği yapmanın tadı hiçbir şeyde yoktur. Ülke olarak, üretimin hakkını iyi bilmeliyiz” şeklinde konuşuyor.

Karşıyakalı Evre, mesleği sayesinde birçok bölgeye gittiğini, birçok insan tanıdığını da ekliyor.