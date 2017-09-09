Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, Koopbank'ın 58. kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, 9 Eylül 1959'da tek şube ile kurulan bankanın ülke geneline yaygın 20 şubesi, bilançosunun aktif büyüklüğü ve mevduat sıralamasındaki yeriyle, ülkenin en büyük finansal kuruluşu olduğunu kaydetti.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, bilanço büyüklüğü bakımından bankacılık sektörünün yaklaşık %22’sini temsil eden bankanın, KKTC bütçesinin 5.7 milyar TL olduğu bir yapıda, 5 milyar TL’ye yaklaşan bilançoya sahip olduğu ifade edilirken, bankanın KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin mevcut finansal veriler ile net bir şekilde ortada olduğuna dikkat çekildi.

Koopbank’ın 120,000’i aşan ve daha önemlisi çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olunduğunu belirten Genel Müdür Kemal Ataman, öz kaynakları, mevduat ve plasman hacmi, yarattığı katma değer ve devlete doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı vergilerle Koopbank’ın ülkemizin lider finansal kuruluşu olarak ülke insanı ile kol kola büyüdüğünü ve bankanın 58. yılında toplumun desteği ile toplum için var olduğunu açıkladı.

“58 yıllık güvenin eseri”

Koopbank’ın halkımızın duyduğu güveni temsil ettiğine dikkat çeken Ataman, ülkemizdeki mevduatın dörtte birine yakınına karşılık gelen 4.4 milyar TL’nin Koopbank’a emanet edilmiş olduğuna vurgu yaptı.

Finansal açıdan önemli bir kriter olan yeni mevduat girişine de dikkat çeken Ataman “bankaların mevduat kalemi faiz eklenmesi neticesinde devamlı artış gösterebilir, ancak bankalar için asıl önemli olan ise yeni mevduat girişidir” ifadesini kullandı. Ataman son bir yıllık dönem içerisinde Koopbank’a yeni mevduat olarak Türk Lirası ve yabancı para cinsinden toplam 250 milyon TL’ye karşılık gelen bir giriş olduğunu belirtti.

“Ülkemizdeki kredi yelpazesinin tamamında varız”

Genel Müdür Ataman, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına son 1.5 yıl içinde çeşitli sektörlere yaklaşık 250 milyon TL’ye karşılık gelen kredi kullandırıldığını kaydetti. Rakamsal olarak 5000’i aşan kişi ve kuruluşa kredi sağlandığını belirten Ataman, özellikle son yıllarda gelişmekte olan yükseköğrenim sektörüne de ciddi destek sağladıklarını ve portföylerine 2 yeni üniversiteyi daha kattıklarını belirtti.

“Koopbank ülkemizin öz varlığıdır, sakınmamız gerek”

Koopbank’ın kamuya mal olmuş ve iştirakleri ile birlikte bu ülkenin öz varlığı konumuna erişmiş bir kurum olduğunu ifade eden Ataman, şöyle devam etti : “Kamu eliyle yönetilmemiz nedeniyle zaman zaman farklı şekilde gündeme geliyoruz ancak bilinmelidir ki Koopbank bu ülkenin zor zamanlarında halkı tarafından kurulmuştur, sahibi halktır. 58 yıllık süreç içerisinde Koopbank bu ülkeye ve insanına aynı kararlılık ve samimiyetle hizmet etmeye, değer kazandırmaya devam etmiştir ve bundan sonra da devam edecektir. Koopbank kooperatif kültürünün önemli bir temsilcisi olarak, kısa dönemli kazançlar ya da fırsatçılıkları düşünmeden ülkemiz ekonomisinin istikrarı doğrultusunda hareket etmiştir, hep edecektir de. Herkesin bu kültürü ve bu kültürün en değerli ürünü olan Koopbank’ı gözünü sakınır gibi sakınması gerekir”.

“Çiftçi ve hayvancının hep yanındayız”

Genel Müdür Ataman, ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda etkin ve eksiksiz bir hizmet verildiğini, tarım ve hayvancılık sektöründeki kredilerin büyük bir kısmının Koopbank tarafından sağlandığını söyledi. Bu kapsamda, Koopbank ve iştirakleri olan Zirai Levazım Kooperatifi, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün üreticilere ve toplumun bütün katmanlarına hitap eden, destek veren ve onlarla birlikte yürüyen büyük bir camia haline geldiğini söyledi. Ataman, bankanın mali iştiraki olan Şeker Sigorta ile sigortacılık sektöründe de yer aldıklarını, Şeker Sigorta’nın ülke geneline yayılmış sayısı 74’ü bulan geniş acente ağı ve kanıtlanmış üst seviyedeki müşteri memnuniyeti ile sektörünün öncü şirketlerinden biri olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk kooperatiflerinin uluslararası alanda temsilcisiyiz”

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)’nın Kuzey Kıbrıs’taki tek üyesi ve Kıbrıs adasındaki üç üyesinden biri olmaktan ve bu ağ içerisinde aktif görev almaktan büyük memnuniyet ve onur duyduklarını belirten Ataman, bu üyelik ile Koopbank’ın uluslararası alanda önemli bir temsiliyete sahip olduğunu ve Kıbrıs Türk kooperatiflerinin uluslararası arenada varoluşunun ispatı olduğunu vurguladı.

“Her alanda topluma hizmet etmek misyonumuzun bir parçası“

Koopbank’ın bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spora da büyük katkı sağladığını belirten Kemal Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor’un ülke basketboluna renk katarak büyük başarılara imza attığını belirtti. Ataman, son 2 senedir faaliyete geçirdikleri basketbol akademisi ile çocukları ve gençleri sporun içine çekmekte ciddi bir gayret gösterdiklerini ve bunda da başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi. İlkokul çağındaki çocuklara yönelik düzenledikleri ve geleneksel hale getirmeyi planladıkları kompozisyon yarışması ile de çocukların hayallerinin paylaşılmasına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Yeni Genel Müdürlük binamıza taşınmanın heyecanı içindeyiz ”

Koopbank’ın ilerleyen süreçteki hedefleri konusunda da açıklamada bulunan Ataman, “şu anda en baştaki hedef yeni genel müdürlük binamızı bitirmek ve bankamıza yaraşan ve onun itibarını temsil eden bir merkeze kavuşmaktır. Yılsonundan önce yeni binamıza taşınmanın heyecanı içindeyiz” dedi. Yakında yeni bir şubeyi de hizmet halkalarına katacaklarını belirten Ataman, “DAÜ’de 30 yıla yanaşan bir tecrübemiz var, bu tecrübemizi Girne’ye GAÜ’ye de taşıyoruz ve GAÜ kampüsü içerisinde yeni bir şube açıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sahip olduğumuz değerlerin korunması ve daha iyi noktalara getirilmesi için çalışıyoruz”

Koopbank’ın 58 yıldır bu topraklara sahip çıkarak, halkı ile birlikte çalışıp, üreten büyük bir aile olduğunu vurgulayan Genel Müdür Ataman, şubeleri ve tüm ülkeyi saran kooperatif ağı ile her kesime, her bireye ve sektöre en üst seviyede hizmet sunulmasında görev alan, bankayı bugünlere taşıyan kooperatifçilere, bankanın geçmişteki ve bugünkü çalışanlarına ve Koopbank'a üretimini, birikimini, emeğini ve hayallerini emanet eden herkese teşekkür etti.