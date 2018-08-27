Üreticinin gözü kuraklık haritasında

ÖNCE BAKANLAR KURULU’NA SUNULACAK… Aylardır yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan taslak kuraklık haritasının bu hafta içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunulması, ardından da Tarım Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: 1 Eylül’e kadar kuraklık haritası açıklanmalı

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman: “Bazı yerler %90, bazı yerler %50 kuraklığa girdi… Kuraklığa hiç girmeyen bölgeler de var”

Ayşe GÜLER

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından sürdürülen ‘kuraklık’ çalışmalarında son aşamaya gelindi, üreticinin gözü kuraklık haritasına çevrildi.

Yıl içerisindeki yetersiz yağış, adadaki kuraklığı tetiklerken, tüm bölgeleri de olumsuz etkiledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, tüm bölgelerde kuraklık yaşandığını söylemenin mümkün olmadığını ifade ederek, “Bazı yerlerde %90, bazı yerlerde %50 kuraklığa giren bölgeler var. Kuraklığa hiç girmeyen bölgeler de bulunuyor.” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise 1 Eylül’e kadar kuraklık haritasının açıklanarak, tazminatların nasıl ödeneceğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Naimoğulları, bu yıl kimi bölgelerde %100, kimi bölgelerde de %50 ile %70 oranında olmak üzere tüm noktalarda kuraklık yaşandığını vurgulayarak, tablonun iç açıcı olmadığını belirtti.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’ye ulaşılamadı, Genel Sekreter Mustafa Beyoğlu ise açıklama yapmak istemedi.

Tüm bölgeler incelendi…

Kuraklık haritasının net olarak ortaya konulması için Genel Tarım Sigortası Fonu Dairesi’ndeki görevliler dışında, hem Çiftçiler hem de Hayvancılar Birliği’nden birer temsilci de arazilerde inceleme yaptı.

Aylardır yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan taslak kuraklık haritasının bu hafta içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunulması, ardından da Tarım Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

BAKANLIKTAKİ ÇALIŞMALAR NE AŞAMADA?

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman:

“Önce Bakanlar Kurulu’na gönderilecek”

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, tüm bölgelerde kuraklık yaşandığını söylemenin mümkün olmadığını ifade ederek, “Bazı yerlerde %90, bazı yerlerde %50 kuraklığa giren bölgeler var. Kuraklığa hiç girmeyen bölgeler de bulunuyor.” dedi.

Kızılduman, üretici birliklerle süren kuraklık haritasına yönelik çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu, en kısa zamanda da haritanın açıklanacağını dile getirdi, ancak bu konuda net bir tarih paylaşmadı.

Döviz krizinden dolayı sektörün ciddi sıkıntıya girdiğini belirten Kızılduman, geçtiğimiz hafta çalışmaların bu noktaya yoğunlaştığını kaydetti.

Kızılduman, çalışmaların tamamlanmasıyla kuraklık haritasının önce Bakanlar Kurulu’na gönderileceğini, onaylanmasının ardından bakanlık tarafından açıklanacağını belirtti.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“1 Eylül’e kadar kuraklık haritası açıklanmalı”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 1 Eylül’e kadar kuraklık haritasının açıklanarak, tazminatların nasıl ödeneceğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bu yıl kimi bölgelerde %100, kimi bölgelerde de %50 ile %70 oranında olmak üzere tüm noktalarda kuraklık yaşandığını vurgulayan Naimoğulları, tablonun iç açıcı olmadığını belirtti.

Naimoğulları, kuraklık haritaları konusunda Tarım Bakanlığı’na bölgesel kuraklık şiddeti konusunda ‘baskı’ yapıldığını da savundu.

Gübre fiyatlarındaki yükseliş, kaba ot yem konusundaki eksiklikleri de eleştiren Naimoğulları, üretici kesimin her ikisiyle ilgili de adım atılmasını beklediğini dile getirdi.

Naimoğulları, “Kuru tarımdan vazgeçmemiz gerekiyor” diyerek, “Ülkenin gerçeklerine göre tarım yapılmalı, üretim bu noktaya göre şekillenmeli” dedi.

Arka arkaya yaşanan kuraklıklar nedeniyle, göletlerin de kuruduğunu ifade eden Naimoğulları, “Özellikle Türkiye’den su gelmemiş olsaydı, kuraklıkta ciddi sıkıntı yaşanacağını gösterdi. Birçok bölgede yer altı suları da bitti.” şeklinde konuştu.