Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Kurban Bayramı öncesi üreticinin süt bedelinin yarısını ödediğini ve diğer yarısını da imalatçıya kredi olarak verdiğini ileri sürdüğü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu’nu istifaya çağırdı.

Naimoğulları yaptığı yazılı açıklamada, böyle bir durumun tarihte görülmediğini söyleyerek, “Hayvancıya sormadan kendi başlarına zoraki kararlar almak ve üreticinin ekmek parasına göz dikmek nerede görülmüştür. Bu yapılan hareketi ne hayvancı ne de tarih asla kabul etmeyecektir” dedi.

Üreticiyi çek yasağına sokan, hayvanlarına yem alamaz duruma getiren, dolandırıcı duruma sokan, ayrıca piyasada binlerce insanın bayram öncesi parasız bırakan zihniyetlerin kimin yanında olduğunu soran Naimoğulları, üreten insanların isyana zorlandığını kaydetti.

Naimoğulları, hayvancıların yıllardır yaptığı gibi haklarını en ağır şekilde tepkiler koyarak aramaya devam edeceğini belirterek, “Sayın Dursun Oğuz ve ekibi tarım ve hayvancılık sektörünün idare etmekte sınıfta kalmışlardır” dedi.