Üreticiler, Lefkoşa'ya gitmekte ısrarcı

SAAT: 12.15

Eylem nedeniyle, Ercan Havaalanı’ndan çıkan yolcular, taksi bulamayarak mağduriyet yaşadı. Yollar kapandığı için yolcuların Ercan’a gidiş gelişinde büyük zorluklar yaşanıyor

SAAT: 12.00

Oturma eylemine son veren üreticiler, polisin geçiş vermemesine rağmen yine de Lefkoşa'ya gitmekte ısrarcı. Naimoğulları'nın bu ısrarı zaman zaman polisle aralarında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Naimoğulları "Eğer Lefkoşa'ya gidiş izin verilmezse, Ercan yolunu tamamen kapatırız"

Çevik Kuvvet’in Ercan Havaalan’ına doğru gittiği öğrenildi.

Üreticiler, eylem yapmanın hakları olduğunu vurguladı, polis ise araç evraklarını talep etti. Bunun karşılığında üreticiler, "Eylem yapacağız dediğimizde neden sormadınız izinleri? Şimdi mi aklınıza geldi? Gerekirse hepimize ceza yazın, biz yola çıkacağız" dedi.

SAAT: 11.35

Hayvancılar, polisin Lefkoşa'ya gidilmesine izin verilmemesi ardından oturma eylemi yapıyor.

YENİDÜZEN'e konuşan Havyan üreticisi Adil Onalt taleplerini dile getirdi.

SAAT: 11.20

Naimoğulları Ercan kavşağında açıklama yapıyor: Kamuda %32 artış varken üreticiye hiçbir şey gelmedi. bu adil mi? bizim derdimiz ekmek ve gelecektir. derdimiz eylem yapıp polisle karşı karşıya gelmek değil, eylem en büyük hakkımızdır, bugün önümüzü kesin, yarın yine yapacağız.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “polisin her yerde engellemesi nedeniyle” traktörler ve iş araçlarının Lefkoşa’ya ulaşımının sağlanamadığını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Naimoğulları, Lefkoşa’ya gitmek için 80 kadar üreticinin iş aracı ve traktörlerle Ercan Havalimanı civarında toplandığını belirterek, polisin köylere kadar her yere giderek, iş araçları ve traktörlerin Lefkoşa’ya girişini engellediğini kaydetti.

Naimoğulları, Ercan Havalimanı civarında toplanan hayvan üreticileri ile nasıl bir eylem planı oluşturulacağını belirleyeceklerini ifade ederek, “bu yapılan yanlıştır” dedi.

POLİS: “TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEMEK ADINA TEDBİR ALDIK… YOLLARI KAPATMADIK”

Öte yandan polis, hayvancıların eylemi nedeniyle yolların kapatılmadığını, sadece trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için bir takım tedbirler alındığını açıkladı.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Polis Basın Subayı, trafiği genel anlamda rahatlatmak ve trafik akışının engellenmesini önlemek adına kavşaklarda tedbirler aldığını belirtti.

Yolların kapatılmadığını, tüm yollarda trafiğin sorunsuz devam ettiğini kaydeden polis, eylemcilerin kavşaklarda yığıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurguladı.

Polis, tarım iş araçlarının engellendiğine ilişkin iddialarının sorulması üzerine, yapılanın rutin evrak kontrolü olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle planlandığı gibi başlayamadı.

Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gelemedi.

Eylemin ne zaman başlayabileceği veya başlayıp başlayamayacağı henüz belli değil.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacaktı. (TAK)

SAAT: 11.10

Polis, hayvancıların traktör ve araçları ile Lefkoşa’ya girişini dört bir yandan engelledi. Hayvan Üreticileri Başkanı Mustafa Naimoğulları YENİDÜZEN’e az önce yaptığı açıklamada polisin traktör sürücülerine ceza yazdığını toplanan 100’den fazla araçla Ercan Havaalanı tarafından gelmeye çalışacaklarını açıkladı.

SAAT: 11.00

Lefkoşa’ya gelemeyen hayvancılar Ercan Havaalanı çemberine hareket etti. Polis, Ercan kavşağında eylem yapmak isteyen hayvancıları engelledi.

SAAT: 10.20

Polis Lefkoşa’ya gelen araçları durdurarak kontrol yapıyor. Gelişi engellemediğini söyleyen polis, güvenlik sağlamak amacıyla eylemin yapılacağı bölgede beklediğini kaydetti.

SAAT: 10.00

Naimoğluları, "Yollarda onlarca polis var. Araçların Lefkoşa'ya gelmesini engelliyor. Güzelyrt'ta da barikat kuruldu. Üreticiler özel araçlarla ve vanlarla geliyorlar. Her noktada polisler araçları engelliyor. Polisler araçları durdurup kontrol ediyorlar." diye konuştu.

Naimoğluları;

"Traktörler gelmezse de biz Lefkoşa'ya gelip açıklamalarımızı yapacağız. Biz Lefkoşa'ya gelip üreticinin bulunduğu durumu aktaracağız".

"Daha önce de engellenmiştik. Lefkoşa'da daha önce ova yollarından girmiştik ancak bu kez yağmur nedeniyle o yolları kullanmak mümkün değil"

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle eylemcilerin planlandığı gibi başlayamadı.

Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gelemedi.

TAK muhabirinin, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, polis, tarım ve iş araçlarına yonca kavşağı ve Lefkoşa girişlerinde plaka, evrak kontrolü yapıyor. Eylemin ne zaman başlayacağı belli değil.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacaktı. (TAK)

SAAT: 09.30

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün araçlı eylem yapıyor. Birlikten alınan bilgiye göre, hayvan üreticileri bugün, Doğudan gelenler Hamitköy kavşağında, Batıdan eyleme katılacaklar Gönyeli çemberinde toplanacak.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları polisin güvenlik önlemleri nedeniyle sorun yaşadıklarını, eylemin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik olduğunu söyledi.

“Eyleme her şartta başlayacağız” diyen Naimoğulları polisin yolları kapattığını kaydetti, şu sıralarda Ercan Yonca Kavşağı'nda bulunduklarını ifade etti.

Hayvancıların araçları ile birlikte ilk önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ardından da Başbakanlık önünde eylem yapması bekleniyor.