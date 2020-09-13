Üreticiden yardımlaşma örneği

Aygün Bahar ÖKMEN

Sadrazamköy’de sulu tarım üreticiliği yapan Necmi Aslantürk, bahçelerini ihtiyaç sahiplerine açtı. YENİDÜZEN’e konuşan Aslantürk; “Bizim için zenginlik budur” dedi.

Son zamanlarda artışa geçen COVID-19 vakaları ile birlikte halkın dışarı çıkmaya korkar hale gelmesi ve birçok kişinin işsiz kalması nedeniyle pek çok ailenin zorluk yaşadığını ifade eden Necmi Aslantürk; Sadrazamköy’de sulu tarım yaptığı bahçelerini ihtiyaç sahiplerine açtı. Asıl zenginliğin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olduğunu ifade eden Aslantürk, elinden geldiğince bu yardımları sürdüreceğini dile getirdi.

Başlattığı bu yardımı her hafta, hafta sonlarında devam ettireceğini açıklayan Aslantürk “Biri aç kalmadan yardım etmek daha anlamlı. Gücümüz yettiğince yardıma devam edecek, ihtiyaç sahipleri ve kurumlara ulaşmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Kendisinin de zengin olmadığını, tarım yapabilmek için aldığı traktör nedeni ile bankaya borcu olduğunu ifade eden Aslantürk; “Evime ekmek götürebiliyorum ve bu benim için yeterli. Zenginliğin sınırı yok” dedi.

Baba mesleğini sürdürüyor…

Baba mesleğini devam ettiren ve babasının da bir yardımsever olduğunu ifade eden Aslantürk, “Babam rahmetli oldu ancak ben onun yerine yardım yapmayı sürdüreceğim” dedi. İnsanları mutlu etmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Aslantürk “Öncü olmak istedik. Bizi gören iş adamları, zenginler ya da benim gibi bahçesi olanlar da belki bu yardıma katılır diye umduk” şeklinde konuştu.

COVID-19 sonrasında yaşanan durumu ele alan Aslantürk “Yine her yer kapandı. Şu anda çok sayıda mağdur insan var. Biz kazandığımızı halktan kazanıyoruz ve bir kısmını halka geri vermek boynumuzun borcudur” dedi.

Kendisinin 5 TL’ye satmış olduğu domatesin kilosunun marketlerde 8-10 TL arasındaki fiyatlara satıldığını gördüğünü belirten Aslantürk; “6 nüfuslu bir aile domatese 30 TL mi versin? Bunu alacak gücü yok insanların” ifadelerini kullandı.

“Bugün de ben 20 aile için sebze toplayacağım”

Bir yardımlaşma derneğinin, sosyal medyada yaptığı paylaşımı görerek kendisi ile irtibata geçtiğini ve ihtiyaç sahipleri için sebze toplamaya geldiğini dile getiren Aslantürk; “Bugün de ben 20 aile için sebze toplayacağım. Karşıyaka’da 10 aile ve Lapta’ta 10 aileye ulaşacak bu yardım. Patlıcan, biber, domates, patates, soğan gibi olmazsa olmaz ürünler ile insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Patates ve soğanı kendisinin yetiştirmediğini ifade eden Aslantürk, kendi bahçesinde yetiştirdiği domatesin karşılığında başka bahçecilerden patates ve soğan alarak bu eksiği tamamladığını dile getirdi.

Aslantürk; “İhtiyaç sahibi olan varsa gelsin. Benzin parasını bile vermeye hazırız. Birçok üretici var bu ülkede. Belki onlar da bize katılır, büyür, devleşiriz ve herkese yardım eli uzatabiliriz” şeklinde konuştu.

Aslantürk yardımlaşmanın artmasını ve yayılmasını umuyor.