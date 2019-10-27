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  3. 'Üretici eğitimli ve bilinçli olmalı,'
'Üretici eğitimli ve bilinçli olmalı,'

'Üretici eğitimli ve bilinçli olmalı,'

Meyve sebzede, ilaç kullanımı ve  etkili ilaçlarla ilgili  şikayetler olduğunu belirten  Oğuz, bakanlığa bağlı tarım dairesinin bu konuda çalışma yaptığını  ifade etti.

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Tarım ve Doğal Bakanı Bakan Dursun Oğuz, zararlılar ve hastalıklarla mücadelede üreticinin, tarım dairesiyle işbirliği içinde bilinçlenmesi ve bilgilenmesi gerektiğini  söyledi; atılacak her adımda,  toplum sağlığının düşünülmesinin önemine işaret etti.

Tarım Dairesi’nin ithal ve yerli ürünlerde,  denetimlerini  yaptığını  ancak bu konuda en önemli şeyin üreticinin eğitimli ve bilinçli olması olduğunu kaydeden Oğuz, bakanlığın, bilinçli olarak toplum sağlığıyla oynayanlarla ilgili çalışma yaptığını, ancak bazı üreticilerin , kullanılan ilaçların muhteviyatının ters etkiler yaratması nedeniyle  mağduriyet yaşadığını belirtti.

Oğuz, bu konuda da teknik çalışma yaptıklarını kaydetti.

Bilinçli olarak toplum sağlığıyla oynayan üreticiye gereken yapılırken, bilinçsiz  şekilde mağduriyet yaşayan üreticiyi  zan altında bırakmamaya çalıştıklarını  da ifade eden Oğuz, doğru kararları vermek için her zaman üreticiyle diyalog içinde olmaya gayret ettiklerini belirtti.

ZARARLILARLA MÜCADELE

Zararlıların yol açtığı sorunlara ve zararlılarla mücadelede ilaç kullanımı  konusunda da konuşan Oğuz,  son dönemde biber gal sineği  yaygınlaşması nedeniyle  üreticinin sorun yaşadığını ve ilaç kullanmak durumunda kaldığını söyledi.

Meyve sebzede, ilaç kullanımı ve  etkili ilaçlarla ilgili  şikayetler olduğunu belirten  Oğuz, bakanlığa bağlı tarım dairesinin bu konuda çalışma yaptığını  ifade etti.

Bir ada ülkesi olan ve  geçiş hattında yer alan Kıbrıs’ta iklimsel şartlara göre de  değişik sinek ve böcek türleri olduğunu da kaydeden Oğuz, biber gal sineğinin  adaya 3 yıl önce geldiğini  belirtti.

Bu zararlılar nedeniyle, üreticinin,  ürün alamamama durumunda kalmasının, hem üreticiyi, hem vatandaşı, hem ülke ekonomisini zarara sokacağını dile getiren Dursun Oğuz, bunun üretimin devamlılığını etkileyecek çok hassas ve  önemli bir konu olduğunu söyledi.

Meyve ve sebzelerin bu tehditten uzak tutmak için ilaç kullanımı gereksiniminin ortaya çıktığını kaydeden Oğuz,  bunun da gıda güvenliği, ilaç kullanımının insan sağlığına etkileri konusunu gündeme getirdiğini vurguladı. 

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