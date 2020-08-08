"Üreten yok olmaz dedik, siz üreticiyi yok ediyorsunuz!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendilerinin yıllardan beri dile getirdikleri “üreten yok olmaz” şiarının hükumet tarafından da dillendirilmeye başladığını, ancak dile getirmenin yeterli olmadığını, gereğinin yapılmasının ve üreticinin desteklenmesinin şart olduğunu söyledi. Erhürman, dün beraberindeki heyetle birlikte Lefke bölgesindeydi. İlk olarak Doğancı köyünü ziyaret eden Erhürman, burada yurttaşlarla ve üreticilerle bir araya geldi.Erhürman ayrıca Doğancı Kalkındırma Derneği’ni ziyaret ederek faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Doğancı’daki temaslarını tamamlayan CTP lideri Erhürman daha sonra Lefke’ye geçti ve Lefke Belediyesi’nde bölge esnafıyla bir araya gelerek sorunları dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından ise CTP Lefke İlçe Binası açılışına katılan Erhürman, burada halka hitap etti.

“BÜTÜN DÜNYADA ÜRETİMİN ÖNEMİ YENİDEN HATIRLANIRKEN SİZ ISRARLA ÜRETİCİYİ GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ”

Doğancı’da üreticilerle yapılan görüşmelerde konuşan Erhürman, pandemi dolayısıyla yaşanan gelişmelerin etkisiyle bölge üreticilerinin ürünlerinin fiyatlarında çok ciddi düşüşler yaşandığını, üreticinin kar etmek bir yana üretim için yaptığı harcamaları dahi karşılayamaz duruma geldiğini söyledi. Erhürman, pandemi dolayısıyla bir yandan ülkede turist, öğrenci, işçi sayısının azaldığını, bunun talebi düşürdüğünü, diğer yandan Yeşilhat Tüzüğü üzerinden güneye ihracatın da aksadığını, bunların kaçınılmaz sonucunun üreticinin ürününün ucuzlaması olduğunu dile getirdi. Pandemi sürecinde bütün dünyada üretimin öneminin bir kez daha fark edildiğini anlatan Erhürman, bu noktadan hareketle kendilerinin yıllardan beri dile getirdikleri “üreten yok olmaz” şiarının hükumet tarafından da dillendirilmeye başladığını, ancak dile getirmenin yeterli olmadığını, gereğinin yapılmasının ve üreticinin desteklenmesinin şart olduğunu söyledi. Bölgede yaptığı görüşmelerde pek çok üreticinin yeni dönemde tarla ve bahçelerde ekim yapmama kararı aldığını üzüntüyle öğrendiğini söyleyen Erhürman, “Üreten yok olmaz diyoruz ama hükumetin duyarsızlığı bu şekilde devam ederse, üretici yok olacak. Bütün dünyanın üretimin önemini bir kez daha kavradığı böyle bir dönemde bunu görmezden gelmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

“AYLARDIR SÖYLÜYORUZ: PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖR VE BÖLGELERE YÖNELİK AYRI BİR PLAN LAZIM”

Lefke’de esnafla bir araya gelen Erhürman, bölgede pandemi dolayısıyla özellikle öğrenci sayısının azalması neticesinde, Üniversite Yolu ve çevrede yatırım yapan esnafın çok zor günler geçirdiğini belirterek, pek çok esnaf dükkanlarını açmamayı tercih ederken, açanların da cirolarında çok ciddi düşüşler yaşadığını, dövizde yukarı doğru hareketlenmeyle birlikte borçlu esnafın borcunu da ödeyemez duruma geldiğini söyledi. Üniversite öğrencilerinin gelişleriyle ilgili belirsizliğin de devam ettiğini ve bunun öngörülebilirliği ortadan kaldırdığını anlatan Erhürman, “aylardır hükumete, pandemiden herkesin etkilendiğini ancak bazı sektör ve bölgelerin çok daha fazla zarar gördüğünü, bu ayrım üzerinde çalışılarak en fazla zarar görenlerin daha fazla desteklenmesine yönelik bir plan çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Ancak hükumet bozma/kurma oyunlarıyla ve seçimle uğraşan yetkililer pek çok başka konuda olduğu gibi bu konuda da uyarılara kulaklarını tıkamış durumdalar” dedi.

“HALKIMIZIN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Lefke İlçe Binası açılışında konuşan Erhürman, CTP’nin kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının iradesine hep sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının tarihinin aslında varoluş, ‘Biz bu topraklarda varız, özneyiz’ deme mücadelesi olduğunu dile getiren Erhürman, CTP’lilerin bu uğurda büyük bedeller ödediğinin altını çizdi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde duracağını, siyasi eşitliğe dayalı çözüme hep birlikte yürüyeceğini, CTP’nin de her zaman olduğu gibi yine bu yolu halkıyla birlikte el ele yürümeye devam edeceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

NEKİPZADE: "FEDERAL ÇÖZÜM ŞİARIMIZDAN ÖDÜN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Açılış töreninde konuşan Lefke İlçe Başkanı VehitNekipzade de, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 50 yıl önce kurulan bir parti olduğunu ve kurulduğu günden bugüne kadar federal çözüm şiarından ödün vermediğini, bundan sonra da ödün vermeyeceğini söyledi. Ekim ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Nekipzade, CTP’nin genç ve dinamik bir adaya sahip olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler parametrelerinde yer alan siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü zorlamaya devam edeceklerini belirten Nekipzade, Erhürman’ın bunu başarabilecek potansiyele sahip bir lider olduğunu sözlerine ekledi.