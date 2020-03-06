“Üreten yok olmaz…”

Dila Şimşek



Kutup İlban, yaklaşık 40 senedir doğadan topladığı hostez, ayrelli, garavolli, gömeç, yumurta otu gibi ürünleri satışa sunuyor, ürünlerden macun, turşu ve reçel yapıyor. Bunların yanı sıra peksimet ve çörek gibi ürünleri de bulunan İlban adayı gezerek ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. En çok talebin güneyde olduğunu belirten İlban, bunun sebebi olarak Kıbrıslı Türklerin asimile oluşunu ve Kıbrıslı Rumların kültürel değeri olan tatları hala korumasını gösteriyor.

İlban, aynı zamanda elektrik işi de yapıyor, iki mesleğini de çok sevdiğini söylüyor.

“Bir sürü insan tanıyor, birçok yere gidiyorum, arkadaş ediniyorum ve mesleğimi yaşatıyorum”

İlban, 9 sene boyunca güneyde çalıştığını ancak sonrasında Geçitkale’ye döndüğünü belirtiyor. Zaman zaman festival ve pazarlara da gittiğini söylüyor. “Doğada olmayı çok seviyorum, her sabah yürüyüşe gidiyorum, taze taze otları topluyorum. Ancak bana sorarsanız üretime hiçkimse, ne devlet, ne toplum değer vermiyor. Üretimin ve Kıbrıs tatları hak ettiği değeri görmüyor. Keşke destek ve ilgi daha da fazla olsa… Emeğe maalesef, özellikle de kuzeyde pek de kıymet verilmiyor. Ben yine de işimi yıllardır severek yaptım ve yapacağım da… Bir sürü insan tanıyor, birçok yere gidiyorum, arkadaş ediniyorum ve mesleğimi yaşatıyorum…”