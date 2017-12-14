Üreten gençler 'Yerel Üretim Pazarı'nda

Coffee & Design Handmade Gathering, bu kez 3 Aralık Pazar günü Bandabuliya’da, 'Yerel Üretim Pazarı' gerçekleştirdi.

Coffee & Design’ın üçüncü etkinliği olan ‘Yerel Üretim Pazarı’nda 30’u aşkın profesyonel ve genç tasarımcıların yanında yerli işletmelerden, Con Girne, Özerlat, Con Lefkoşa, organik biraları ile Olive ve ev yapımı sıcak şarapları ile Strada yer aldı.

İlginin yoğun olduğu etkinlikte, ada genelinde el emeği ürün tasarlayan ve üreten genç nesil bir araya getirilerek ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.